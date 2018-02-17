مؤتمر سيدات رجال الأعمال

عمر سالم



قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن 80% من التمويل الخاص بمبادرة التمويل متناهى الصغر يذهب للمرأة.



وأضافت خلال كلمتها فى مؤتمر سيدات رجال الأعمال، أنه يجب على المرأة المشاركة فى تنمية الدول والمجتمعات، كما أن هناك تحديات تواجه المرأة العربية.



وأشارت نصر إلى أن الوزارة قامت بإشارة واضحة للمساواة فى مجال الاستثمار بينها وبين الرجل عبر نص صريح فى قانون الاستثمار؛ كما تم تأسيس مركز لمناقشة مشاكل المستثمرين والعمل على حلها وبالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة.



وأشارت إلى أن هناك مشروعا كبيرا بتمويل من البنك الدولى خاص بالمرأة المستثمرة والمشروعات الناشئة وريادة الاعمال، موضحة أن هناك بعض السيدات لا تريد الاقتراض لذلك تم طرح مبادرات بتخصيص التمويل التأجيرى ومتناهي الصغر.



وأكدت نصر على الدعم الفني وتدريب وتنمية مهارات وربط المشروعات الكبرى بأخرى صغيرة، وسيتم تنظيم زيارات مختلفه للمناطق الحرة لكيفية دعم مشاركة أكبر من المرأة.