EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
سحر نصر: 80% من التمويل المتناهى الصغر يذهب للمرأة
السبت 17 فبراير 2018 11:02 ص
مؤتمر سيدات رجال الأعمال
أخر الأخبار
مؤتمر سيدات رجال الأعمال
عمر سالم
قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن 80% من التمويل الخاص بمبادرة التمويل متناهى الصغر يذهب للمرأة.
وأضافت خلال كلمتها فى مؤتمر سيدات رجال الأعمال، أنه يجب على المرأة المشاركة فى تنمية الدول والمجتمعات، كما أن هناك تحديات تواجه المرأة العربية.
وأشارت نصر إلى أن الوزارة قامت بإشارة واضحة للمساواة فى مجال الاستثمار بينها وبين الرجل عبر نص صريح فى قانون الاستثمار؛ كما تم تأسيس مركز لمناقشة مشاكل المستثمرين والعمل على حلها وبالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة.
وأشارت إلى أن هناك مشروعا كبيرا بتمويل من البنك الدولى خاص بالمرأة المستثمرة والمشروعات الناشئة وريادة الاعمال، موضحة أن هناك بعض السيدات لا تريد الاقتراض لذلك تم طرح مبادرات بتخصيص التمويل التأجيرى ومتناهي الصغر.
وأكدت نصر على الدعم الفني وتدريب وتنمية مهارات وربط المشروعات الكبرى بأخرى صغيرة، وسيتم تنظيم زيارات مختلفه للمناطق الحرة لكيفية دعم مشاركة أكبر من المرأة.
التمويل متناهي الصغر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا