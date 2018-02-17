البيان التاسع للقيادة العامة للقوات المسلحة

المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية

بدور إبراهيم:



استمرارا لنجاحات أبطال القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية فى العملية الشاملة " سيناء 2018 " بشمال ووسط سيناء فى فرض الحصار وقطع الأمدادات عن العناصر الارهابية وتعزيز قدرات التأمين الشامل للحدود البرية والساحلية علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية ، وقد أسفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الاتية :



- قامت القوات الجوية باستهداف عدد (8 ) أهداف للعناصر الارهابية وتدميرها بشكل كامل ، والقضاء على عدد (3) فرد تكفيرى وتدمير سيارة دفع رباعى مجهزة برشاش نصف بوصه .



- رصد وإستهداف بؤره إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء اسفرت عن القضاء على ( 4) من العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة ، عثر بحوزتتهم على عدد ( 2 ) بندقية أليه وعبوة ناسفة معدة للتفجير .



- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد (45) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات .



- تدمير عدد (158 ) ملجأ ووكر ومخزن عثر بداخلهم علي عدد من الأسلحة الألية والذخائر وأجهزة الاتصالات اللاسلكية ودوائر النسف والتدمير ومواد الاعاشة وكميات كبيرة من مادة C4 شديدة الإنفجار والمواد الكيميائية التى تدخل فى صناعة العبوات الناسفة ، وضبط اكثر من 7 اطنان من المواد المخدرة .



- ضبط وتدمير عدد ( 7 ) سيارات تستخدمها العناصر الإرهابية ، وعدد( 32 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال اعمال التمشيط والمداهمة.



- القبض على عدد (408) فرد من العناصر الاجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم ، جارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم .



استمرت القوات البحرية فى تنفيذ مهامها المخططه وتأمين المسرح البحرى من رفح وحتى العريش لمنع تسرب العناصر الارهابية عن طريق البحر ، وتنفيذ عدد من الانشطة التدريبية البارزة بمسرح عمليات البحر المتوسط بالتزامن مع العملية الشاملة سيناء 2018، فيما واصلت التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة المدنية لعدد (586) كمينا ودورية امنية غير مدبرة علي الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي وفرض السيطرة الكاملة علي المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي ، تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط محاولة لتهريب أسلحة ومواد مخدرة على الحدود الغربية بعدد (99) بندقية خرطوش و(400 ألف ) قرص مخدر من أنواع مختلفة .



وفى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لتنظيم الأوضاع الأمنية والقانونية للمواطنين المقيمين بشمال ووسط سيناء تقوم الأجهزة المختصة بإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى ، إستخراج رخص القيادة وسير المركبات والدراجات النارية .



�n�}