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نقل وملاحة
المرور تشن حملات بالطرق السريعة على مستوى الجمهورية
السبت 17 فبراير 2018 12:21 ص
الإشارات المرورية الضوئية الإلكترونية
أخر الأخبار
الإشارات المرورية الضوئية الإلكترونية
وكالات:
شنت الإدارة العامة للمرور عددا من الحملات المرورية على الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.
وقال اللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور، في تصريحات صحفية، إنه تم توجيه الضباط والأفراد بالتواجد الميداني على الطرق لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري.
وأضاف أنه تم ضبط سائق «ميكروباص» على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، يسير بقدم واحدة وعكاز بدون رخصة قيادة أو رخصة تسيير، ومقيم بالإسكندرية، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
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