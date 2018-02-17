المرور تشن حملات بالطرق السريعة على مستوى الجمهورية

وكالات:





شنت الإدارة العامة للمرور عددا من الحملات المرورية على الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.





وقال اللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور، في تصريحات صحفية، إنه تم توجيه الضباط والأفراد بالتواجد الميداني على الطرق لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري.



