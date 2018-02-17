رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يزور تونس الاثنين

وكالات:







يبدأ رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شاكرابارتي، زيارة إلى تونس يوم 19 فبراير الجاري، للاجتماع بالمسؤولين التونسيين، وبحث المزيد من تعزيز مساندة البنك لتحقيق التحول الاقتصادي في تونس.





وذكر بيان صادر عن البنك الأوروبي أن شاكرابارتي سيلتقي، خلال زيارته، بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وزير المالية رضا شلغوم والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي زيادا العذاري.





وفي السياق ذاته، قال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شاكرابارتي، بحسب البيان: «نحن متمسكون بمواصلة دعم القطاع الخاص التونسي ومخطط التنمية الخماسي (2020- 2016)، لقد أقرت تونس إجراءات مهمة لضمان استقرارها السياسي ودعم إطاره المؤسساتي وتوفير الظروف الملائمة لنمو اقتصادي مستدام، وإنني سعيد بالتحاور مستقبلا حول الوسائل الجديرة بتكريسها لمتابعة مساهمتنا في تحقيق هذا النمو».



