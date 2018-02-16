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سيـــاســة
خارجية النواب : اضطرابات إثيوبيا شأن داخلي
الجمعة 16 فبراير 2018 10:21 م
النائب طارق رضوان
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النائب طارق رضوان
ياسمين فواز
قال طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه يتابع باهتمام بالغ الإوضاع في إثيوبيا بعد استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي هيلاماريام ديسالين إثر اضطرابات شهدتها البلاد.
وأضاف رضوان، في بيان صحفي أصدره، اليوم، أن الاضطرابات الجارية في إثيوبيا شأن داخلي خاص.
يُذكر أن مظاهرات واسعة النطاق اندلعت في وقت سابق من هذا الأسبوع قام بها طائفة أورومو في شتى أنحاء البلاد، وهي تعد أكبر مجموعة عِرقية، وذلك بسبب ما يبدو من بطء وتيرة الإفراج عن السجناء وهي الخطوة التي وُعدوا بها في يناير.
وأغلق الشباب الطرق المؤدية إلى العاصمة بالصخور وأحرقوا إطارات السيارات وعطلوا شبكات النقل العام. وأُغلقت الشركات في جميع أنحاء منطقة أورومو الشاسعة كجزء من الإضراب.
وقد ادعت المعارضة الإثيوبية أن الحكومة استسلمت في مواجهة الضغط الشعبي.
مجلس النواب
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