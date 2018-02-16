إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ

رويترز









فرضت إثيوبيا حالة الطوارئ، اليوم، بعدما أعلن رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين، يوم الخميس، استقالتهن وسط اضطرابات وأزمة سياسية تضرب البلد الواقع بمنطقة القرن الإفريقي.





وقدَّم رئيس وزراء إثيوبيا استقالته، أمس، حسبما أعلنت الإذاعة العامة، بينما ظهرت انقسامات مؤخرًا فى الائتلاف الحاكم على خلفية تظاهرات مناهضة للحكومة.





وقالت الإذاعة، فى تغريدة، إن هايلميريام ديسيلين "قدم رسالة استقالته" التى قبلت من المجلس التنفيذى للائتلاف الحاكم "الجبهة الديموقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية"، لكنها ما زالت تحتاج إلى تصديق مجلس الجبهة.



