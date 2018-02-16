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سيـــاســة
إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ
الجمعة 16 فبراير 2018 09:31 م
إثيوبيا
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إثيوبيا
رويترز
فرضت إثيوبيا حالة الطوارئ، اليوم، بعدما أعلن رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين، يوم الخميس، استقالتهن وسط اضطرابات وأزمة سياسية تضرب البلد الواقع بمنطقة القرن الإفريقي.
وقدَّم رئيس وزراء إثيوبيا استقالته، أمس، حسبما أعلنت الإذاعة العامة، بينما ظهرت انقسامات مؤخرًا فى الائتلاف الحاكم على خلفية تظاهرات مناهضة للحكومة.
وقالت الإذاعة، فى تغريدة، إن هايلميريام ديسيلين "قدم رسالة استقالته" التى قبلت من المجلس التنفيذى للائتلاف الحاكم "الجبهة الديموقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية"، لكنها ما زالت تحتاج إلى تصديق مجلس الجبهة.
وتولّى هايلميريام منصبه منذ 2012 وكان قد اختير فى 2010 لخلافة ميليس زيناوى المتمرد الماركسى السابق الذى حكم إثيوبيا حتى وفاته بعد أن انقلب على الدكتاتور مينجيستو هايلميريام فى 1991.
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