الخارجية: التعاون المصري اليوناني يزداد رسوخا وقوة

سامح شكرى بجنيف



المال - خاص



صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية سامح شكري التقي بوزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس اليوم الجمعة ١٦ فبراير ٢٠١٨، علي هامش مشاركتهما الحالية في مؤتمر ميونيخ للأمن خلال الفترة 15-18 فبراير 2018.



وأكد أبو زيد أن الوزيرين عبرا خلال المقابلة عن تقديرهما للمستوى المتميز للعلاقات بين مصر واليونان، وتطلع الجانبان لأن يشهد عام 2018 تطورات جديدة بشكلٍ يعكس البعد الإستراتيجي الذى وصلت إليه تلك العلاقات، لاسيما في مجال التعاون العسكري والأمني، حيث تتزايد التحديات المشتركة التي تواجه الدولتين.



كما أشاد الوزيران بآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص وما تمثله من إطار متميز أسهم في تعزيز مجالات التعاون ببن البلدان الثلاثة.



وأكد أبو زيد أن المباحثات تناولت خطط مكافحة الإرهاب في المنطقة مع تزايد عمليات انتقال العناصر الإرهابية من مناطق الصراع في سوريا والعراق الي منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا.



واستعرض شكري الدور المهم الذي تضطلع به مصر في مجال مكافحة الإرهاب، حيث اهتم الوزير اليوناني بالتعرف علي تطورات عملية سيناء 2018، مشيدا بالجهود المصرية في التصدي لهذه الظاهرة البغيضة علي كل الأصعدة.



ومن جانبه، استمع الوزير شكري إلي تقييم وزير الدفاع اليوناني للتهديدات المتزايدة في منطقة شرق البحر المتوسط، وناقش الجانبان سبل التعامل مع تلك التهديدات علي كافة الأصعدة.



ومن ناحية اخري، بحث الوزيران جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تمثل شاغلا هاما لليونان وللشركاء الأوروبيين بوجه عام، حيث استعرض وزير الخارجية التجربة المصرية الرائدة في محاصرة هذه الظاهرة، والتعامل معها من منظور شامل يستوعب مختلف الأبعاد الاقتصادية والتنموية والإنسانية.



وتطرقت المباحثات إلي تطورات الأزمتين السورية والليبية، والوضع في لبنان وتداعياته الإقليمية، فضلا عن القضية الفلسطينية وما تمر به من تحديات متزايدة نتيجة غياب الأفق السياسي للحل الشامل والعادل.