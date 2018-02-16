استقرار أسعار مواد البناء

مواد البناء جديد

محمود زكي



شهدت أسعار مواد البناء، في نهاية الأسبوع الحالي، استقرارًا في الأسعار، مع ثبات الدولار والمواد الخام المستخدمة في التصنيع.



وقال محمد فاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، إن هناك ثبات في أسعار طن الحديد، وسجلت شركة بشاى للصلب 11970 جنيهًا تسليم أرض المصنع، في حين يصل السعر النهائي للمستهلك بلغ قيمته 12450 جنيهًا، في حين سجل حديد المصريين المملوك لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة 11850 جنيهًا تسليم أرض المصنع ليصل السعر النهائي للمستهلك عند 12250.



وأضاف فاوي أن سعر طن الحديد لشركة السويس للصلب، تسلم المصنع 11800 جنيهًا، وللوكلاء والموزعين 11950 جنيهًا ليصل للمستهلك بقيمة 12100.



ولفت إلى أن شركة المعادي سجل سعر الطن بها 11770 جنيهًا تسليم أرض المصنع ليصل السعر النهائي للمستهلك عند 12.1 جنيه للطن، بإضافة 14% ضريبة القيمة المضافة، في حين سجل طن حديد الكومي قيمة 11880 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ليصل السعر النهائي للمستهلك 12.250 جنيه.



وأكد محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن القوائم السعرية للأسمنت تشهد ثباتًا كبيرًا وبلغ سعر طن العربية للأسمنت 980 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع في حين بلغ سعر أسمنت الممتاز قيمة 930 جنيهًا تسليم أرض المصنع.



وأوضح مخيمر أن سعر طن السويس للأسمنت 920 جنيهًا ويصل السعر للمستهلك قيمة 950، وأن أسمنت المسلح بلغ قيمته 980 تسليم أرض المصنع.



وأشار إلى أن سعر الأسمنت لشركة قنا سجل 900 جنيه للطن، في حين سجل نفس السعر لصالح المنيا وبني سويف للأسمنت.



وقال على سينجر رئيس شعبة الحراريات باتحاد الصناعات، إن هناك ثباتًا في أسعار الطوب الأسمنتي وكذلك الطوب الطفلى



وبين أن سعر الطوب الطفلي بين 350 إلى 600 جنيه لكل ألف طوبة، في حين يتراوح سعر الألف طوبة الأسمنتي بين 750 إلى 950 جنيهًا.