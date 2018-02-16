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بنـــوك
بنك القاهرة يطلق شهادة إدخار بعائد 15%.. الأحد المقبل
الجمعة 16 فبراير 2018 04:37 م
بنك القاهرة
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بنك القاهرة
محمد سالم
يستعد بنك القاهرة للإعلان عن شهادة إدخار جديدة بفائدة 15%، وذلك فى إطار التفاعل مع قرار لجنة السياسة النقدية الأخير بالبنك المركزى، بخفض عائد الإيداع والإقراض 100 نقطة أساس.
وقال عمرو الشافعى، نائب رئيس بنك القاهرة فى تصريح لـ "المال"، إنه سيتم البدء فى تلقى طلبات الاكتتاب فى الشهادة الجديدة، اليوم الأحد المقبل، ويبلغ أجلها الزمنى 3 سنوات، وتصرف عوائدها بشكل شهرى.
ولفت إلى أنها تدعم توجهات البنك لتعزيز حصته من سوق المدخرات ونشر الخدمات المالية، وإتاحة الاستفادة منها لكافة شرائح المجتمع.
وتقدر إجمالى الودائع ببنك القاهرة 100 مليار جنيه، حسب تصريحات سابقة لرئيس البنك طارق فايد.
ونفى الشافعى دراسة مصرفه إطلاق شهادة بعائد 17% على غرار بنكى الأهلى ومصر.
وكان البنكين الحكوميين أعلنا أمس عن تدشين شهادة بعائد 17% بأجل عام واحد كبديل عن الشهادة التى كانت تمنح فائدة 20%، لمدة 18 شهرًا، وتم إيقاف بيعها بنهاية عمل يوم الخميس الماضى.
بنك القاهرة
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