التخطيط: نسعى لإنشاء حاضنات أعمال جديدة بالجامعات

دكتورة هالة السعيد

المال - خاص



أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الوزارة تعمل من خلال مشروع "رواد 2030" على توفير الحوافز والمميزات المختلفة لإنشاء حاضنات أعمال جديدة متخصصة في تخصصات نوعية مع الجامعات والأكاديميات المختلفة.



وأضافت السعيد، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن حاضنات الأعمال بأفكار جديدة من شأنها المساعدة في إنشاء شركات ومشاريع تسهم في حل العديد من المشكلات في مصر، مؤكدة أنه جاري العمل على نشر الوعي بمجال ريادة الأعمال، وإتاحة مواد علمية ودورات تدريبية، مشيرةً إلى أن التخصصات الجديدة ستوفر لمصر الكثير من الأموال المهدرة وتوفير الجهود والطاقات.



وأوضحت أنه سيتم تشكيل لجنة متابعة وتقييم لأنشطة الحاضنات الجديدة، بالاضافة إلى إيجاد آلية لتنفيذ أفكار تمثل تحديات وطنية، وعرض المشاكل لبحث إيجاد حلول جذرية لها، وتحديد القطاعات ذات الأولوية التي يمكن للشباب من خلال أفكارهم ومشاريعهم الناشئة وباستخدام الذكاء الاصطناعي من حلها.



وأشارت غادة خليل، مديرة مشروع "رواد 2030" بوزارة التخطيط، إلى أنه سيتم التنسيق مع حاضنات أعمال أوروبية ومنظمات عالمية تدعم ريادة الأعمال لتبادل الخبرات من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم عن طريق ورش عمل يحضرها رواد أعمال مصريين، أو إلقاء محاضرات بالجامعات بواسطة خبراء فى ريادة الأعمال، أو توفير إمكانية سفر أفضل أصحاب شركات ومشروعات ناشئة للخارج لصقل خبراتهم والترويج لمشاريعهم بالخارج والاستفادة من الكوادر المتخصصة فى مجال أفكار المشروعات، مؤكدةً على وجود خطة لتوفير دعم مالي وشراكات مع منظمات عالمية تدعم ريادة الأعمال.