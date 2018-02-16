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سيـــاســة
التعليم تدرس إعادة توزيع الخطة الدراسية والمناهج بشمال سيناء
الجمعة 16 فبراير 2018 01:13 م
وزارة التربية والتعليم
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وزارة التربية والتعليم
المال - خاص
اجتمع حسين محمود حسين، مدير عام تنمية مادة الرياضيات في وزارة التربية والتعليم، مع موجهي عموم مادة الرياضيات على مستوى الجمهورية، اليوم الجمعة، لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بتوزيع المنهج، والتعليمات اللازمة لطرق التدريس الجديدة لمعلمي الرياضيات.
وأكد حسين بعد ترحيبه بالحاضرين على دعم ومساندة أهالي شمال سيناء متوجهًا بتحية خاصة لهم، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على المستقبل الدراسي للطلاب بالمحافظة خاصة في الظروف الأمنية الصعبة التي يمرون بها، قائلًا إن الوزارة متمثلة في مكتب مدير تنمية مادة الرياضيات بصدد عمل إعادة توزيع للخطة الدراسية والمناهج بكافة المراحل لمحافظة شمال سيناء، وذلك بعد الوقوف على الفترة الفعلية لتوقف الدراسة.
وأضاف حسين، أنه تم مناقشة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2017-2018 للشهادة الإعدادية وباقي المراحل التعليمية الأخرى، والوقوف على المشكلات والشكاوى وبعض العيوب الفنية في الامتحانات وإيجاد الحلول الفعلية لها ومعالجتها، موجهًا بضرورة الاهتمام بالمواصفات الفنية للفصل الدراسي الثاني وأيضًا الدور الثاني 2017-2018، متحدثًا عن أنه يتم تدريب المعلمين والموجهين على كيفية عمل أسئلة الامتحانات في ضوء هذه المواصفات.
وأكد حسين على موجهي عموم وأوائل الرياضيات بالمديريات والإدارات بالاهتمام باختيار الطلاب للمسابقة الوطنية في الرياضيات (أولمبياد الرياضيات المصري)، ومتابعة الطلاب في جميع مراحل المسابقة حتى عقد الامتحان النهائي وتكون بإشراف الموجه العام لكل محافظة بالتعاون مع إدارات الإحصاء والتطوير التكنولوجي في كل المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن القيادة السياسية تولي المسابقة الاهتمام الأول.
وخلال الاجتماع تم تسليم مواصفات الامتحان للفصل الدراسي الثاني والتدريبات عليها على CD لتدريب الطلاب عليها، وأضاف حسين أن امتحان الدمج تكون الأسئلة والإجابة بنفس الورقة في كافة المراحل التعليمية وانتهاءً بالصف الثالث الثانوي، مع مراعاة مشاركة المعلمين والموجهين في وضع الأسئلة الخاصة بالامتحانات.
وأكد حسين، أن اختيار مشرفين التقدير للثانوية العامة يخضع لعدة قوانين منها ألا يكون لديه أي موانع تحول دون اشتراكه كمشرف تقدير طبقًا للنشرة العامة رقم 1 بتاريخ 23-11-2017 بشأن الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة، وألا يكون للمشرف أي صلة قرابة بأحد الطلاب حتى الدرجة الثالثة بالقطاع المرشح له، وأن يكون المشرف من خارج القطاع المرشح له.
وأضاف أنه تم مناقشة نماذج امتحانات الثانوية العامة، نظرًا للظروف التي يمر بها الفصل الدراسي الثاني ودراسة إعادة توزيع الخريطة الزمنية فسوف يتم تخصيص بعض الأجزاء للاطلاع فقط للفصل الدراسي الثاني لمرحلة التعليم الأساسي 2017-20148 وسيتم تحديد هذه الأجزاء بواسطة خبراء مكتب تنمية مادة الرياضيات وإعلانها بعد الاعتماد من الدكتور رئيس قطاع التعليم العام.
وأشار إلى ضرورة مراعاة فترة التوقف لبعض المدارس أثناء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي نهاية الاجتماع تم مناقشة تدريس مادة تطبيقات الرياضيات للصف الثاني الثانوي على مدار العام الدراسي ومجموعة من المناقشات الفنية.
وزارة التربية والتعليم
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