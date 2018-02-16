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استثمار
التخطيط: تطوير 164 خدمة عملاء بمركز الطيران المدني
الجمعة 16 فبراير 2018 11:43 ص
طائرة إيرفرانس الجديدة
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طائرة إيرفرانس الجديدة
المال - خاص
نشرت صفحة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلومات حول خدمات الطيران المدني والارتفاق الجوي، وهي خدمات تتم بالتعاون بين وزارة التخطيط والمعهد القومي للإدارة، هدفها تطوير وتبسيط إجراءات العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، واستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات لرفع كفاءة الأداء الحكومي وإحكام السيطرة والرقابة وتقييم الأداء، مع ربط خدمات الارتفاق الجوي بالأحياء، بالإضافة إلى إنشاء منظومة تقارير إحصائية لدعم متخذي القرار، فضلا عن إتاحة قنوات متعددة لطلب الخدمة والمتابعة.
ونشرت صفحة وزارة التخطيط قائمة بالفوائد المتحققة نتيجة التطوير منها: إدارة الأزمات عبر توفير الإمكانات والوسائل لتجميع وتحليل وتقييم المعلومات، وتقليل مدة الخدمة وتقديم خدمات متميزة ومتكاملة، وتطبيق الجودة الشاملة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يفيد التطوير في سرعة إصدار تراخيص شركات النقل الجوي التي تعمل سواء في النقل الداخلي أو الخارجي، ومراقبة مستوى كفاءة الأداء ومعدلات التشغيل اليومية لكافة الأنشطة.
وأشارت صفحة وزارة التخطيط إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من تطوير مركز خدمة عملاء الطيران المدني بوزارة الطيران المدني، وتطوير 164 خدمة من 400 خدمة بمركز خدمات الطيران المدني، بالإضافة إلى تطوير المهارات الشخصية لعدد 50 موظف.
يُذكر أن مصطلح "الارتفاق الجوّي" يعبر عن نطاق حركة المطار، وهو قانونيًا الحقوق الموظفة على العقارات والأملاك المجاورة للمطار بهدف ضمان سلامة الملاحة الجوية.
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