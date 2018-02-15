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سيـــاســة
أ ش أ: إحباط هجوم على كمين شرطة بالمنيا
الخميس 15 فبراير 2018 11:54 م
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نجحت قوات الأمن في إحباط هجوم استهدف كمين شرطة بمركز العدوة بمحافظة المنيا على الطريق الصحراوي الغربي.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال مصدر أمني إنه تم ضبط أحد منفذي الحادث مع مواصلة عمليات التمشيط اللازمة لضبط باقي المتورطين في الحادث.
وأكد المصدر أنه تم التحفظ على سيارة مشتبه في استخدامها في الحادث.
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