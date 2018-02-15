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سيـــاســة
واشنطن: جوانتانامو جاهز لاستقبال سجناء جدد
الخميس 15 فبراير 2018 11:24 م
جوانتانامو
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جوانتانامو
متابعات
أعلن قائد القيادة الجنوبية في الجيش الأمريكي، الأدميرال كورت تيد، اليوم الخميس، أن "معتقل جوانتانامو جاهز لاستقبال سجناء جدد".
ووفق مانقلته الوكالة الفرنسية أ ف ب، قال المسؤول العسكري الأمريكي الكونجرس: "لدينا 41 معتقلا الآن.. نحن جاهزون لاستقبال المزيد إذا أُرسلوا إلينا".
وأضاف كورت تيد: "حتى اليوم، لم نتلق أمرا عسكريا بأن معتقلين جددا في طريقهم إلينا.. لكن من مسؤولياتنا دمجهم بشكل فعال".
ويناقش مسؤولون عسكريون أمريكيون مصير معتقلي تنظيم "داعش"، وخصوصا المقاتلين الأجانب في شمال سوريا.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أعلن الشهر الماضي في خطابه الأول عن حال الاتحاد أنه وقع مرسوما يقضي باستمرار معتقل غوانتانامو، ليسدل بذلك الستار على المحاولات الفاشلة والعديدة التي بذلها سلفه باراك أوباما لإغلاق السجن.
وفي خطابه، أوضح ترامب أنه "في كثير من الحالات" فإن غوانتانامو سيكون مكان اعتقال "الإرهابيين" من تنظيمي "داعش" والقاعدة.
وكان الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما قد تعهد بإغلاق هذا السجن الذي ارتبط اسمه بالحرب على الإرهاب والتعذيب والتوقيف العشوائي، لكنه أنهى ولايتيه من دون تحقيق ذلك.
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