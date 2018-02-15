EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
روسيا تخطط لحصاد 110 ملايين طن من القمح هذا العام
الخميس 15 فبراير 2018 11:03 م
القمح
أخر الأخبار
القمح
متابعات
أكد النائب الأول لوزير الزراعة الروسية، جامبولات خاتووف، أن روسيا ستنتج هذا العام 110 ملايبن طن من القمح، مشيرا إلى تقارير قدمها خبراء الزراعة.
ووفق ما نقله موقع التلفزيون الروسي، روسيا اليوم، أشار المسؤول الروسي إلى وجود عامل المغامرة في التأكيد على هذا الكم من الانتاج لهذا العام، إذا أخذ بعين الاعتبار بعض المخاطر التي يجب على المزارعين أن يتخطوها، ومنها الظروف الجوية التي تؤثر بشكل مباشر على كم وجودة المحاصيل.
وكان انتاج روسيا من القمح قدا زاد عن 134 مليون طن عام 2017 ما فاق توقعات الخبراء، ووصل محصولها إلى 120.7 طن عام 2016، حسب ما ذكر خاتووف في لقاء أجري معه على هامش المنتدى الاستثماري في مدينة سوتشي الروسية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا