روسيا تخطط لحصاد 110 ملايين طن من القمح هذا العام

القمح

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أكد النائب الأول لوزير الزراعة الروسية، جامبولات خاتووف، أن روسيا ستنتج هذا العام 110 ملايبن طن من القمح، مشيرا إلى تقارير قدمها خبراء الزراعة.



ووفق ما نقله موقع التلفزيون الروسي، روسيا اليوم، أشار المسؤول الروسي إلى وجود عامل المغامرة في التأكيد على هذا الكم من الانتاج لهذا العام، إذا أخذ بعين الاعتبار بعض المخاطر التي يجب على المزارعين أن يتخطوها، ومنها الظروف الجوية التي تؤثر بشكل مباشر على كم وجودة المحاصيل.



وكان انتاج روسيا من القمح قدا زاد عن 134 مليون طن عام 2017 ما فاق توقعات الخبراء، ووصل محصولها إلى 120.7 طن عام 2016، حسب ما ذكر خاتووف في لقاء أجري معه على هامش المنتدى الاستثماري في مدينة سوتشي الروسية.



