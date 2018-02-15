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بنـــوك
590 مليار جنيه حصيلة بنكي الأهلي ومصر من شهادات الـ 20% الملغاة
الخميس 15 فبراير 2018 09:45 م
الدولار وجني ثمار الإصلاح
أخر الأخبار
الدولار وجني ثمار الإصلاح
محمد سالم
جمع بنكا الأهلي ومصر سيولة تقدر بنحو 590 مليار جنيها عبر شهادة الـ 20% التي تم الغاءها منذ قليل فى أول رد فعل على قرار لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة بنسبة 1% الإيداع والإقراض.
قال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر لـ "المال" ، أن الحصيلة الختامية للشهادة لدى مصرفه بلغت 190 مليار جنيها ، مشيرا الى أن البنك طرح شهادة بديلة بعائد 17% لمدة عام.
أكد "المغربي" أن قرار لجنة السياسة النقدية يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية والتي يتصدرها التراجع الكبير في معدلات التضخم ووصولها الى 17% نهاية يناير الماضي مقابل 35% قبل شهور ، مشيرا الى أن خفض الفائدة يدعم تمويل الاستثمارات الجديدة والانتقال لمرحلة استهداف النمو الاقتصادي.
كما أعلن البنك الأهلي في بيان ، اليوم الخميس ، عن تحقيق شهادة الـ 20% حصيلة تقدر بنحو 400 مليار جنيه ، مؤكدا استمرار حائزيها في التمتع بعوائدها كما هي حتى نهاية فترة الاستحقاق
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