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بورصة وشركات
بلتون تحدد القيمة العادلة لسهم إيبيكو عند 165 جنيهًا
الخميس 15 فبراير 2018 05:55 م
إيبيكو
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إيبيكو
مصطفى طلعت
حدد بنك الاستثمار "بلتون" القيمة العادلة لسهم المصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبيكو" عند 165 جنيهًا، بزيادة 19 جنيهًا على السعر الذي يتداول به بالبورصة حالياً عند 146 جنيهاً.
وأكد "بلتون"، في ورقة بحثية للتعليق على نتائج أعمال الشركة وصلت "المال" نسخة منها، أن ارتفاع ربحية "إيبيكو" خلال 2017، جاء بشكل أساسي نتيجة ارتفاع أسعار بيع الأدوية المحلية، إضافة إلى تحسن وضع الصادرات.
وسجلت الشركة صافي ربح قدره 688.9 مليون جنيه، خلال عام 2017، مقابل أرباح بقيمة 487.8 مليون جنيه خلال عام 2016، بزيادة 41%.
وأشار إلى أن مبيعات صادرات الشركة قد ارتفعت 63% نتيجة تحرير سعر الصرف، إضافة إلى نمو المبيعات المحلية 24%، خلال الفترة المذكورة، مشيراً إلى ان العائد على الإستثمار بالسهم بلغ 52% وفقا لتوزيعات الأرباح المقترحة من قبل مجلس الإدارة.
وكشف القوائم المالية المجمعة للشركة تحقيق صافي مبيعات بقيمة 2.5 مليار جنيه، مقابل مبيعات 1.9 مليار جنيه في 2016.
واقترح مجلس إدارة "إيبيكو"، توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح 2017، بقيمة 357 مليون جنيه، بواقع 4.5 جنيه للسهم.
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