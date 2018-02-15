ماكدونالدز تقدم الهامبورجر وقطع الدجاج المشوية بسعرات أقل

اعتبارًا من يونيو للتحول من الوجبات الدسمة إلى الصحية





خالد بدر الدين









تعتزم شركة ماكدونالدز الأمريكية لمطاعم الوجبات السريعة، تقديم وجبات جديدة من الهامبورجر وقطع الدجاج المشوية لا يزيد عدد السعرات فيها على 600 كالورى (سعر حرارى) أو أقل للوجبة، اعتبارًا من يونيو المقبل، مع إلغاء سندوتشات وأطباق التشيزبيرجر من قائمة الوجبات السعيدة المشهورة بها ضمن جهودها المبذولة لتحسين صورتها من صاحبة الوجبات الدسمة التى تسبب البدانة، إلى تقديم الوجبات الغذائية المفيدة والصحية.





ذكرت وكالة بلومبرج أن شركة ماكدونالدز وزّعت فى مطاعمها المنتشرة بالمدن والضواحى الأمريكية، إعلانات تؤكد فيها عرض وجبات صحية تعتمد على الهامبورجر وقطع الدجاج المشوية، بدلًا من المحمّرة فى الزيت والمخلوطة بشرائح الجبن، والتى تمتلئ بالمركبات الدهنية التى تزيد الوزن وترفع نسبة الكوليسترول وتسد الشرايين.





ويقول ستيف إيستربروك، الرئيس التنفيذى لشركة ماكدونالدز، إنه يأمل في أن تؤدى الوجبات الجديدة الصحية إلى زيادة الخيارات أمام ملايين المستهلكين من الأفراد والعائلات وتحسين صورة العلامة التجارية العالمية التى تحمل اسم ماكدونالدز، بعد أن قفز معدل البدانة بين الأطفال بحوالى 300% منذ سبعينيات القرن الماضى وحتى الآن؛ بسبب انتشار الوجبات السريعة الدسمة فى كل المطاعم ومحالّ الأكل.



