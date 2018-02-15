EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
ماكدونالدز تقدم الهامبورجر وقطع الدجاج المشوية بسعرات أقل
الخميس 15 فبراير 2018 05:32 م
ماكدونالدز الأمريكي في موسكو
أخر الأخبار
ماكدونالدز الأمريكي في موسكو
اعتبارًا من يونيو للتحول من الوجبات الدسمة إلى الصحية
خالد بدر الدين
تعتزم شركة ماكدونالدز الأمريكية لمطاعم الوجبات السريعة، تقديم وجبات جديدة من الهامبورجر وقطع الدجاج المشوية لا يزيد عدد السعرات فيها على 600 كالورى (سعر حرارى) أو أقل للوجبة، اعتبارًا من يونيو المقبل، مع إلغاء سندوتشات وأطباق التشيزبيرجر من قائمة الوجبات السعيدة المشهورة بها ضمن جهودها المبذولة لتحسين صورتها من صاحبة الوجبات الدسمة التى تسبب البدانة، إلى تقديم الوجبات الغذائية المفيدة والصحية.
ذكرت وكالة بلومبرج أن شركة ماكدونالدز وزّعت فى مطاعمها المنتشرة بالمدن والضواحى الأمريكية، إعلانات تؤكد فيها عرض وجبات صحية تعتمد على الهامبورجر وقطع الدجاج المشوية، بدلًا من المحمّرة فى الزيت والمخلوطة بشرائح الجبن، والتى تمتلئ بالمركبات الدهنية التى تزيد الوزن وترفع نسبة الكوليسترول وتسد الشرايين.
ويقول ستيف إيستربروك، الرئيس التنفيذى لشركة ماكدونالدز، إنه يأمل في أن تؤدى الوجبات الجديدة الصحية إلى زيادة الخيارات أمام ملايين المستهلكين من الأفراد والعائلات وتحسين صورة العلامة التجارية العالمية التى تحمل اسم ماكدونالدز، بعد أن قفز معدل البدانة بين الأطفال بحوالى 300% منذ سبعينيات القرن الماضى وحتى الآن؛ بسبب انتشار الوجبات السريعة الدسمة فى كل المطاعم ومحالّ الأكل.
وتنوى ماكدونالدز أيضًا ضمن خطة نشر الوجبات السعيدة بمطاعمها المتواجدة فى 120 دولة على مستوى العالم تقليل نسبة السكر فى مشروبات اللبن بالكاكاو وإضافة زجاجات المياه إلى قائمة وجباتها التى سيحتوى 50% منها على أقل من 600 سعر حراري.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا