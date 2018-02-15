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أسواق عربية
السعودية تتصدر مكاسب 3 بورصات عربية.. وهبوط 5
الخميس 15 فبراير 2018 04:56 م
صعود البورصات
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صعود البورصات
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 3 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس، بقيادة السعودية؛ بفضل قوة أداء البورصات العالمية وانتعاش طفيف لأسعار النفط لتتجاوز 60 دولارًا لبرميل البترول الأمريكى، بينما تلقت البورصة المصرية الدعم من آمال خفض أسعار الفائدة، وهبطت مؤشرات 5 بورصات بنسب ضعيفة تصدرتها الدوحة بسبب انخفاض أرباح الشركات.
ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية كسب حوالى 1.1% ليصل إلى 14966 نقطة، بقيادة أسهم شركة سوديك للتطوير العقاري التى قفز سعر سهمها حوالى 7%.
وتقدم مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 1.2% ليتجاوز 7510 نقطة، وسط موجة ارتفاع واسعة النطاق، وفاق عدد الأسهم الرابحة تلك الخاسرة بواقع 140 إلى 39، مع زيادة أسعار أسهم مصرف الراجحي 2.9% وأسهم البنك السعودي للاستثمار 2.9%.
وصعد مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.2% ليستقر عند 5017 نقطة، بينما هبط مؤشر بورصة الدوحة بأكبر نسبة بين بورصات منطقة الخليج بحوالى 0.4% لينزل إلى 9028% بقيادة سهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات الذى خسر حوالى 1.4%.
وانخفض مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.2% ليصل إلى 3330 نقطة بقيادة أسهم شركة داماك العقارية التى خسرت أسعارها 1.2%، وكذلك مؤشر سوق مال أبو ظبي العام بحوالى 0.3% ليتراجع إلى 4577 نقطة مع انخفاض أسعار أسهم شركة الدار العقارية 3.1%.
وهبط مؤشرا بورصتى الكويت والبحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.2% لكل منهما ليستقرا عند 6764 نقطة و1340 نقطة على الترتيب.
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