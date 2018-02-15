الحبس سنة للبلتاجى بتهمة إهانة القضاء

نجوى عبد العزيز

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بحبس القيادي الإخواني محمد البلتاجي، المتهم في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، لمدة سنة مع الشغل، بتهمة إهانة المحكمة خلال الجلسة.

بدأت الواقعة بنظر البلتاجي لهيئة المحكمة وضحك بسخرية، الأمر الذي اعتبرته المحكمة إخلالًا بآداب الحديث وهيبة القاضي، ووجهت إليه تهمة إهانة المحكمة.

تأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.