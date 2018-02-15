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اقتصاد وأسواق
مبيعات نستله تهوى 16% العام الماضى
الخميس 15 فبراير 2018 04:09 م
نستله
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نستله
خالد بدر الدين
أعلنت شركة نستله السويسرية للأغذية، اليوم الخميس، أن صافي أرباحها خلال العام الماضى هبط بحوالى 16% لينزل إلى 7.2 مليار فرنك سويسري (7.76 مليار دولار) ليقل عن متوسط التوقعات البالغ 9.625 مليار فرنك.
ومع ذلك تتوقع نستله نمو مبيعات العمليات القائمة بين 2 و4% في العام الحالي بعد زيادة بنسبة 2.4% على مبيعاتها العام الماضى، ومن المرجح أن تدعم التوقعات الحذرة وضعف الأداء موقف المستثمر النشط شركة ثيرد بوينت التي تضغط على نستله كي تسرع في التحول إلى شركة غذاء صحي أفضل أداء.
وذكرت وكالة رويترز أن نمو المبيعات القائمة في العام الماضي، الذي يستبعد تأثير الاستحواذ وتقلبات العملة، هو الأضعف للشركة منذ بداية تسجيل البيانات في عام 1996، وجاء أقل من أدنى التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين والذي بلغ 2.65%.
وقالت نستله إنها قررت عدم تجديد اتفاق مساهمين مع لوريل بعد يوم 21 مارس المقبل؛ للإبقاء على ”جميع الخيارات المتاحة“، لكنها ذكرت أنها لا تنوي زيادة حصتها البالغة 23% وستظل ملتزمة تجاه شركة مستحضرات التجميل.
ونمت مبيعات نستله من العمليات القائمة 1.9% في الربع الأخير المنتهي في 31 ديسمبر الماضى ليقل بكثير عن 2.85% المتوقعة في استطلاع أجرته رويترز مؤخرًا واقترحت الشركة توزيع أرباح نقدية بواقع 2.35 فرنك للسهم في سنة 2017 وهو ما يقل أيضًا عن متوسط التوقعات البالغ 2.40 فرنك في الاستطلاع.
نستله
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