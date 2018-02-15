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بورصة وشركات
البورصة تنهي تعاملات الأسبوع بالمنطقة الخضراء
الخميس 15 فبراير 2018 03:34 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت
أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس -أخر جلسات الأسبوع- على صعود جماعي بدعم شرائي للمستثمرين العرب والأجانب.
وسجل السوق قيم تداول قدرها 1.3 مليار جنيه، واكتست غالبية الأسهم باللون الأخضر وارتفع 110 أسهم، وهبط 44، ولم تتغير أسعار 36 أخرين من إجمالي 190 شركة تم التداول عليهم.
وصعد المؤشر الرئيسي "EGX30" نحو 1.08% عند مستوى 14965 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" حوالي 0.87% إلى 852 نقطة، وامتد الإرتفاع إلى مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.38% ليسجل 2032 نقطة.
جدير بالذكر أن مؤشرات السوق أنهت تعاملات، أمس، على تباين إذ ارتفع المؤشر الثلاثيني 0.52% عند 14805 نقاط، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.86% ليصل إلى 844 نقطة، بينما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا 0.13% عند 2025 نقطة.
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