عمار العقارية تضخ 800 مليون جنيه استثمارات بأكتوبر

عبير عصام

عبير عصام: نسعى لتنمية الصعيد.. وأزمة التسويق العقارى انتهت



محمود زكي



كشفت عبير عصام رئيس مجلس إدارة شركة "عمار" للاستثمار العقاري، أن شركتها بدأت خلال الفترة السابقة العمل فى العقارات التجارية، بعد مشوار طويل فى مجال الإسكان فقط، حيث تم الحصول على قطعتين من خلال مزادات وتم تجهيزهما لإنشاء مولات تجارية.



وأشارت عبير على هامش المؤتمر الذى نظمته الشركة للإعلان عن افتتاح المقر الجديد لها فى قلب القاهرة، إلى أن القطعة الأولى حصلت عليها بالقرب من مول العرب، بمدينة السادس من أكتوبر، فيما تم تجهيزها لإنشاء مول "ووتش التجارى" على مساحة 9000 متر باستثمارات تقدر بـ 300 مليون جنيه، وهو يخدم 6 مجمعات سكنية، ويعد الأول من نوعه فى المولات التجارية، حيث تم استقطاع مساحة 30% من الأرض لممارسة "رياضة المشى وركوب الدراجات"، وهو شىء جديد فى مجال إنشاء المولات.



وأضافت أن القطعة الثانية حصلت عليها الشركة بالقرب من نادى الصيد بمدينة السادس من اكتوبر، والتى جهزت لبناء "هاى تاون "، والذى يعد واحدا من أكبر المولات التجارية بمدينة أكتوبر، على مساحة 5 افدنة بإجمالى استثمارات تقدر بـ 500 مليون جنيه، مشيرة إلى أن الشركة تسهدف من خلاله تخصيص مجمعات للبنوك والسينمات، وما يقارب 100 غرفة إسكان فندقى وهو أمر مستحدث أيضا فى مجال إنشاءات "المولات التجارية".



وأكدت عصام أن الشركة توسعت فى محفظة الأراضى من خلال تعاون مشترك مع شركة "فيو العقارية"، لإقامة مجتمعات سكنية فى بيت الوطن، والمنطقة الشمالية، مضيفة إلى أنه من المقرر أن يتم إنشاء عدد من الوحدات الفاخرة تتراوح من 150 إلى 250 مترا.



وعن التسويق العقارى بمصر أضافت أنه لم تعد هناك أزمة خاصة بعد تنظيم هئية المجتمعات العمرانية العلاقة بين المطور والهيئة، فضلا عن الشرعية التى أضافتها غرفة التطوير العقارى لعمل المطور فى مصر، وهى أمور تنظيمية لم تكن موجودة من قبل ساهمت فى تنظيم تسويق المنتج العقارى داخل مصر، الامر الذى إلى اتجاهنا للبحث عن تصدير العقار استغلالا لفرق سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار، خاصة أنه العقار المصرى أصبح مطلوبا بشكل كبير، وجاذبا للمستثمرين من مختلف الدول العربية والخليج تحديدا.



وأوضحت عصام أن الشركة من المقرر أن توقع عقود إنشاء المجمع السكنى "فيولا" الذى يضم الوحدات الخاصة بنقابة المهن الموسيسقية، فضلا عن عقود إنشاء 240 وحدة سكنية لشركة العبوات الدوائية إحدى شركات قطاع الأعمال، بالإضافة إلى أنها تسعى لتنمية الصعيد من خلال التوسع فى العمل بأسوان الجديدة ومدينة الاقصر، وهو ما دفعنا لافتتاح مقر جديد فى قلب القاهرة لخلق نوع من التقارب الجغرافى بين الشركة وعملائها.