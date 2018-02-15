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الإسكندرية
أعمال إسكندرية تنظم دورات لتنمية مهارات العاملين بالمنشآت السياحية
الخميس 15 فبراير 2018 02:49 م
المهندس برﭺ توماسيان، رئيس لجنة السياحة بالجمعية
أخر الأخبار
المهندس برﭺ توماسيان، رئيس لجنة السياحة بالجمعية
معتز محمود
نظمت لجنة السياحة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، اليوم الخميس، دورة تدريبية بمركز تدريب الشرق الأوسط التابع للجمعية، تحت عنوان "الإدارة المعاصرة"، بمشاركة 24 متدربًا من الإدارات العليا لعدد من الفنادق الكبرى.
وقال المهندس برﭺ توماسيان، رئيس لجنة السياحة بالجمعية، إن الدورات التدريبية تستهدف تنمية مهارات العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية، من خلال تقديم عدد من الدورات التدريبية بصفة دورية.
وأضاف توماسيان أن اللجنة تعمل على تعزيز ثقافة الوعي بالدور الهام الذي تشكله منظومة السياحة، وتتطلب نوعيات مختلفة من العاملين لزيادة جذب الوافدين من خلال آليات يتم العمل بها عالميًا.
وأكد تومسيان، أن اللجنة تجهز في الوقت الحالي عدداً من الدورات التدريبية الأخرى للعاملين في المجال السياحي والفندقي، بهدف التوعية بأهمية دور كل فرد بالمنظومة السياحية، والتي تعد أحد أهم قاطرات الاقتصاد في مصر، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم المستوى الثاني للندوة الثلاثاء المقبل.
الإسكندرية
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