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سيـــاســة
السيسي: العلاقات بين مصر والولايات المتحدة إستراتيجية وممتدة لعقود
الخميس 15 فبراير 2018 02:27 م
الرئيس عبى الفناح السيسى لفوكسنيوز
أخر الأخبار
الرئيس عبى الفناح السيسى لفوكسنيوز
خلال لقائه قائد القيادة المركزية الأمريكية بحضور الفريق أول صدقي صبحي
المال - خاص
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد خلال اللقاء أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الممتدة لعقود، ولاسيما فيما يتعلق بالتعاون العسكري، وذلك في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة والتصدي للتحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. كما استعرض جهود مصر الحالية لمكافحة الإرهاب على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية، لاجتثاث الإرهاب والقضاء عليه.
وأضاف المتحدث الرسمي أن قائد القيادة المركزية الأمريكية أشاد من جانبه بقوة ومتانة العلاقات العسكرية بين البلدين، مشيراً إلى حرص بلاده على استمرار تطوير علاقات الشراكة مع مصر وتعزيز التعاون معها، مثمناً الجهود التي تبذلها مصر في مكافحة الإرهاب باعتباره تحدياً مشتركاً يواجه البلدين والعالم، ومشيداً بمحورية دور مصر في المنطقة، وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
وذكر السفير بسام راضي أن اللقاء تركز حول الدفع والارتقاء بالتعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة، وكذلك التطرق إلى آخر التطورات العسكرية والسياسية على الصعيد الإقليمي، في ضوء الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة.
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