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مدينة زويل: اختراع ضمادة لعلاج جروح مرضى السكر
الخميس 15 فبراير 2018 02:03 م
فحص مستوى السكر
أخر الأخبار
فحص مستوى السكر
المرسي عزت
كشفت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، في مؤتمر صحفي اليوم، عن اختراع ضمادة نانونية لعلاج مرضي السكر.
وقال مسئولون في المدينة إن الضمادة تعالج الإصابات التي قد يتعرض لها مرضي السكر وتستلزم ضمادة لعلاج الجروح المفاجئة.
وأشاروا إلي أن الضمادة الجديدة حصلت علي براءة اختراع، وسيتم تسويقها قريبا في عدد كبير من دول العالم.
وأضافوا أن الضمادة الجديدة ستقلل إلي حد كبير عمليات بتر الأعضاء التي قد يتعرض لها مرضي السكر إذا تعرضوا لجروح ولم يتم التعامل معها سريعا وبطريقة صحيحة.
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