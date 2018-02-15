الخشت يبحث توسيع التعاون مع الجامعات الصينية

محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

أحمد اللاهونى



التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، سونج أيقوه سفير دولة الصين بالقاهرة والوفد المرافق، بمكتبه بالجامعة، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات الصينية، وحضر اللقاء الدكتورة رحاب محمود مديرة معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة.



وبحث رئيس جامعة القاهرة مع السفير الصيني عدداً من الأفكار المتعلقة بسبل تطوير وتوسيع آفاق التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات الصينية في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والثقافية، وذالك في ضوء رغبة مصر والصين في دعم وتنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ومن بينها التعاون الأكاديمي والبحثي والتدريب والتبادل الطلابي.



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بمجالات التعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الصينية.



وأشار إلي حرص القيادة السياسية فى كلا البلدين على دعم العلاقات مع الصين، موضحاً أن الدولتين لهما تاريخ وحضارة عريقة وثقافة ورؤية متطورة للحياة.



وأضاف الخشت أن لديه معلومات عن تاريخ الصين القديم، خاصة في القرون الخامس والسادس والسابع قبل الميلاد والبوذية الصينية والتاريخ الحديث المعاصر والثورة الصينية وحرب الصين ضد الاستعمار، حيث كانت مصر أول دولة تعترف بإستقلال الصين، موضحاً أن تجربة الصين مع الاشتراكية مثالية، فهي نمط مختلف لأنها استطاعت تحديث نفسها وتندمج مع بعض عناصر الرأسمالية، إلي جانب أن التجربة الصينية الاقتصادية والسياسية ونظام الدولة وطبيعة السلطات مع الشعب، قدمت نموذجا بالغ الأهمية يحتذي بها بين دول العالم.



وأشار الخشت إلى أنه يطمح في أن يكون معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة، بيت خبرة في الثقافة والسياسة والاقتصاد ومركزا بحثيا لتبادل الخبرات العلمية بين مصر والصين، إلي جانب دوره في تعليم اللغة الصينية.



وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن سعادته بالحفل الذي قدمته فرقة الفنون الشعبية الصينية علي مسرح جامعة القاهرة في إطار فاعليات موسمها الثقافي وتزامنا مع احتفالات الصين بعيد الربيع الصيني، والذي كان وسيلة لتعريف الأساتذة والطلاب بحضارة الصين العريقة وتراثها.



وأكد الخشت رغبة جامعة القاهرة في زيادة نسبة التبادل الأكاديمي مع الجامعات الصينية من خلال استقدام أساتذة من الصين في تخصصات مختلفة من بينها "العلوم الطبية والزراعية والاقتصادية"، موضحا استعداد الجامعة لزيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الصينيين بكليات الجامعة، وقال إن جامعة القاهرة تضم كليات وبرامج تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية.



ومن جانبه، أشاد السفير الصيني بخبرة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة التي وصفها بالخبرة الدولية، فيما يتعلق بطرح الأفكار وإدارة الجامعة، موضحا أنها تتسم بالتطور والحداثة، وقال السفير إن جامعة القاهرة من بين أهم الجامعات علي مستوي العالم في كل المجالات ولها تاريخ في التعاون مع الجامعات الصينية، وبخاصة جامعة بكين التي تعد أهم الجامعات في الصين.



وأكد سونج أيقوه، علي اهتمامه بإقامة علاقات تعاون مع جامعة القاهرة، خاصة مع جامعة بكين ووجود معهد كونفوشيوس بها، والذي يعد جسرا هاما للتعاون الثقافي بين مصر والصين، مشيراً الي أن طلاب جامعة القاهرة يحصلون غالباً علي المراكز الأولي في المسابقات التي ينظمها المركز الثقافي الصيني بالقاهرة.



وأوضح السفير الصيني أن مصر من أهم شركاء التعاون معنا وأول دولة عربية وأفريقية تربطها علاقات مع الصين، وأكد أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين، ساهمت في تعميق الصداقة بين الدولتين.