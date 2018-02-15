وزير التعليم العالى يوجه بزيادة قيمة جوائز معهد بحوث البترول

عبد الغفار يوجه بزيادة قيمة جوائز معهد بحوث البترول

جهاد سالم



ترأس د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية صباح اليوم الخميس اجتماع مجلس إدارة معهد بحوث البترول الأول للعام 2018، بحضور د. عصام خميس نائب وزير التعليم العالى للبحث العلمى، ود.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ود. أحمد الصباغ مدير المعهد، وذلك بمقر المعهد.



فى بداية الاجتماع أكد د. عبدالغفار على الأهمية التى توليها الدولة ممثلة فى الوزارة لدعم البحث العلمى.



ناقش الاجتماع زيادة حافز براءات الاختراع للباحثين بالمعهد، وتقرر تشكيل لجنة لدراسة المشاريع البحثية وبراءات الاختراع، تمهيدا لتطبيق قانون حوافز الابتكار عليهم فور إقراره، وأشار الوزير إلى أن القانون يساهم فى زيادة نسبة حافز براءات الاختراع، ومرونة تطبيقها بما يتوافق مع طبيعة البراءة والعائد الذى تدره على الجهه التابعة لها، وذلك تشجيعا للباحثين والمخترعين وضمان حقوقهم، ولتحقيق أكبر دعم مادى للبحث العلمى.



كما صدق الوزير على لائحة الجوائز التشجيعية والتقديرية والتميز البحثى للمعهد، وقرر. عبد الغفار زيادة القيمة المادية المخصصة للجوائز، كما وجه الوزير لإضافة منح قصيرة الأجل للباحثين بمجال البترول والثروة المعدنية للتدريب بأى من معاهد البترول العالمية، بالتنسيق مع قطاع البعثات بالوزارة.



ووافق الاجتماع على تحويل الورش الهندسية بالمعهد إلى وحدات إنتاجية ذات طابع خاص لمساعدة "وحدة الحماية الكاثودية" لتلبية احتياجات قطاع البترول.



وتضمن الاجتماع تشكيل لجنة الاختيار الخماسية المكلفة باختيار مدير المعهد للفترة القادمة، واستعراض الأنشطة البحثية والعلمية والتدريبية للمعهد خلال العام السابق، واعتماد تعيينات وترقيات الباحثين وبراءات الاختراع.



ومن جانب آخر قدم د. الصباغ الدعوة للوزير لحضور المؤتمر الحادى والعشرين للبترول والثروة المعدنية والتنمية والذى يعقد خلال الفترة من 20_22 فبراير الحالى بمقر المعهد ويناقش قضايا تكنولوجيا الغاز الطبيعى والكيمياء التطبيقية والخضراء، ومجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيا الحيوية فى البترول والاستكشاف والانتاج ورفع معامل الحصيلة البترولية.