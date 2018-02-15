جهاز المشروعات يوقع عقدًا مع بنك القاهرة بقيمة 500 مليون جنيه

المشروعات الصغيرة

أحمد الدسوقى



وقعت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، عقد " مشروع بدايتي " لدعم المشروعات متناهية الصغر بإجمالي قيمة تمويل قدره 500 مليون جنيه.



يأتى ذلك ضمن اتفاقية صندوق خليفة لتطوير المشاريع وهذا المشروع يستهدف المرأة والمناطق الريفية بشكل خاص حيث يتم توجيه نسبة في حدود 25% من إجمالي قيمه هذا العقد للمرأة، و60% منه للعملاء تحت خط الفقر، وتوجيه 70 % منه للمشروعات في المناطق الريفية.



ويهدف المشروع إلى تمويل مشروعات قائمة بهدف التطوير والتوسع والإحلال والتجديد من خلال إتاحة قروض تساعد هذه المشروعات على الاستمرار والمنافسة.



كما تتيح تلك المشروعات فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات او العاملين فيها.



وقالت نيفين جامع، خلال التوقيع، إن هذا العقد يأتي وفقا لخطة الجهاز بالتعاون مع شركاء التنمية ودعم مبادرة البنك المركزي والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر وبناء على توجيهات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الجهاز نحو زيادة المحفظة والتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر مع التركيز على المرأة والشباب، حيث تبلغ نسبة المشروعات المخصصة للمرأة في هذا العقد 25% من إجمالي التمويل.



وأضافت أن حجم القرض يصل الى 30 ألف جنيه، وسيتم تمويل 50 ألف مشروع متناهي الصغر خلال تنفيذ مدة المشروع وذلك في جميع محافظات الجمهورية.



يذكر أن العقود المبرمة بين بنك القاهرة والجهاز بدأت منذ عام 2012 وحتى الآن تبلغ قيمتها الإجمالية 1.367 مليار جنيه استخدمت كقروض دوارة وتم من خلالها تمويل 329 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 3.352 مليار جنيه وذلك عبر فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.