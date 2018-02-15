عاجل.. المركزي يلغي مزاد الودائع متغيرة العائد للأسبوع الحالى

المركزي



أسعار الفائدة بآخر مزاد هي الأقل منذ 8 أشهر



كتب- سيد بدر:



في خطوة مفاجئة، ألغى البنك المركزي المصري طرح مزاد الودائع متغيرة العائد للأسبوع الحالى، بعد 73 مزادًا طرحها منذ بدء العمل بالآلية في الثالث من نوفمبر 2016.



ويأتي إلغاء المزاد قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والذي تتباين حوله التوقعات سواء بالخفض أو التثبيت.



وطرح المركزي الآلية الجديدة بمجرد اتخاذ قرار تعويم العملة المحلية، باعتبارها إحدى الأدوات التي يستخدمها لسحب السيولة من الأسواق لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.



وسجلت معدلات التضخم بنهاية يناير الماضي أقل مستوى، ليصل التضخم العام والأساسي إلى 17.1% و14.4% على التوالي، بينما صرح محافظ البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي، بأن المركزي سيتبع سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.



وقال أحمد الخولي، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان، إن القطاع المصرفي فوجئ بعدم طرح المزاد الدولي للودائع متغيرة العائد للأسبوع الحالى، والذي كان يطرح يوم الأربعاء أو الخميس من كل أسبوع.



وأشار إلى أنه لم تصدر للبنك تعليمات من المركزي بإيقاف الآلية بشكل نهائي، أو معرفة أسباب الإلغاء.



وكان المركزي يطرح عطاءين في الأسبوع وفقًا لهذه الآلية، خفضها مع مرور الوقت لعطاء واحد، وتم طرح آخر عطاء يوم الأربعاء من اللأسبوع الماضي لأجل 35 يوما بقيمة 120 مليار جنيه، وتقدمت البنوك حينها بنحو 162.915 مليار جنيه سيولة، لكن المركزي لم يقبل سوى القيمة التي حددها سلفًا.



وسجل متوسط سعر الفائدة في المزاد الأخير الذي يستحق يوم 14 مارس المقبل، نحو 19.197 وهو أقل سعر فائدة منذ نحو 8 أشهر، بينما سجل أعلى سعر فائدة 19.199% وهو الأقل منذ نحو 9 أشهر، وسجل أقل سعر فائدة في المزاد 19.150% .



واستثمرت البنوك وفقًا للآلية الجديدة سيولة بقيمة 3.174 تريليون جنيه منذ طرحها في الثالث من نوفمبر 2016.