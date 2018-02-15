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اقتصاد وأسواق
الإحصاء: تراجع البطالة إلى 11.3% بالربع الماضى
الخميس 15 فبراير 2018 01:11 م
الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء
أخر الأخبار
الجهاز امزكزى للتعبئة والإحصاء
خالد بدر الدين
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء "CAPMAS" -اليوم الخميس- أن معدل البطالة في البلاد تراجع إلى 11.3%، في الربع الأخير من العام الماضى، بالمقارنة مع 12.4 % خلال نفس الربع من عام 2016.
وأضاف جهاز الإحصاء، في بيان له، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.309 مليون بانخفاض 282 ألفًا عن الربع المقابل من 2016، وبتراجع 204 آلاف عن الربع الثالث من 2017.
وأظهرت بيانات الجهاز أن حجم قوة العمل بلغ 29.272 مليون عامل، بارتفاع 202 ألفًا عن الربع المقابل من 2016.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن مصر تسعى لتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة وأنفاق قناة السويس والطرق الجديدة.
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