مطروح تخطط لإنارة 37 تجمعًا سكنيًا العام المالى الحالى

علاء أبو زيد



935 مليون جنيه لقطاع الكهرباء خلال عامين

مصدر: مشروعات الخطة الاستثمارية للربعين الأول والثانى من التمويل الحكومي تجاوزت 40 مليونا



معتز محمود



تخطط محافظة مطروح لإنارة عدد من التجمعات السكانية الجديدة بالمحافظة بالتعاون مع قطاع الكهرباء، بجانب مخطط تحويل الكابلات الهوائية ذات الجهد الفائق والمنخفض إلى كابلات أرضية.



وكشف مصدر مُطلع بمحافظة مطروح لـ " المال " أن المحافظة أدرجت فى موازنة العام المالى الحالى 2017/2018 عدد 37 تجمعا سكنيا جديدا يستهدف إنارتها، فضلا عن 66 مشروعا لتحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية.



وأضاف المصدر أنه تم الانتهاء من تنفيذ الربعين الأول والثانى لمشروعات الخطة الاستثمارية من التمويل الحكومي بمبلغ 40.7 مليون جنيه.



وأشار إلى أن جزءا من تلك الخطة أنفق على قطاع الكهرباء بمدن الحمام والسلوم وسيوة.



وتأتى أهمية تحويل الكابلات الهوائية ذات الجهد الفائق والمنخفض إلى أرضية، لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن الهوائية وفى إطار خطط تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن.



يشار إلى أن الكابلات الهوائية تتأثر بالعوامل الجوية وتتسبب فى انقطاع التيار فى كثير من الأحيان، علاوة على آثارها السلبية على صحة المواطنين بعد وجود مبان عشوائية ومخالفة بجوارها.



من جانبه قال مصدر مسئول بمحافظة مطروح، إن إجمالى ما تم صرفه فى قطاع الكهرباء على مدار عامين يبلغ نحو 935 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه تمت إقامة مشروعات وزيادة قدرات محطات الكهرباء ومضاعفتها من100 ميجا الى 200 ميجاوات.



وأضاف أنه لا يوجد تجمع به أكثر من 10 منازل فى نطاق المحافظة دون كهرباء سواء طاقة متجددة أو شبكة موحدة أو ماكينات ديزل.



وأشار إلى أنه تمت إنارة تجمع أجعوين جنوب قرية الزيات مركز مرسى مطروح باستخدام تكنولوجيا الخلايا الفوتوفلطية من خلال المنحة الهندية، بالإضافة الى إنارة حقفة الجلاس وواحة الجارة وهضبة السلوم وبعض المبانى الحكومية بمدينة مرسى مطروح.



يُشار إلى أن الاتفاق مع الهند على مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في قرية أجعوين لـ 40 منزلا ومدرسة ومسجدا ومركزا خاصا بأبنائها عبر تركيب وتوصيل 40 وحدة إضاءة بالطاقة الشمسية تنتج الوحدة 150 وات، مضيفا أنه تم اختياره نظرا لبعده عن التجمعات السكنية وعن أقرب مصادر لتوصيل الكهرباء.



ويبلغ حجم الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية في هذا المشروع 8.8 كيلووات وهي كافية لتوفير الكهرباء اللازمة للقرية بالكامل، وكانت شركة راجستان الهندية المحدودة للإلكترونيات والمعدات بمدينة جايبور قد قامت بتصميم وتوريد وتركيب نظام الألواح الشمسية الكهروضوئية.



ولفت المصدر إلى أن تكلفة انشاء محطة محولات الضبعة الجديدة تبلغ 100 مليون جنيه وتغذى مدينة الضبعة وضواحيها بكابلين بطول 6 كم بتكلفة 3.2 مليون جنيه، كذلك دعم واحة سيوه بأحدث وحدتين لتوليد الكهرباء بتكلفة 50 مليونا وبطاقة 10 ميجاوات.



وتم انشاء محطة محولات الضبعة بسعة 1×400ميجا وات جهد 220/66 كيلو فولت و 1×25 ميجا وات جهد 66/22 كيلو فولت.



وأكد المصدر أنه تمت اقامة اكبر محطة توليد للطاقة الكهربائية بمصر والشرق الاوسط بمدينة سيوة بطاقة 10 ميجاوات بالتعاون مع دولة الامارات تستفيد منها واحة سيوة والمشروعات الاستثمارية بها من خلال فائض 4,5 ميجاوات.



كما تم دعم واحة سيوة منذ عدة أشهر بوحدتين لتوليد الكهرباء بتكلفة 45 مليون جنيه بطاقة 100 ميجاوات لتصبح سيوة مضاءة 24 ساعة وتستوعب مزيدا من المشروعات الاستثمارية المستقبلية.



وفى السلوم تم توصيل التيار الكهربى لجهاز الكشف عن أمتعة الركاب بمنفذ السلوم بمحول قدرة 1000 كيلو فولت أمبير بالمشتملات وكابلات بطول 1172 متر.



وفى سياق متصل صدق اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح مؤخراً على دعم مركز ومدينة مرسى مطروح بعدد ٢٨٠عمود إنارة.



وتم تشكيل لجنة برئاسة السيد خلف نائب رئيس مدينة مرسى مطروح وعضوية كل من مدير ادارة خدمة المواطنين بالمجلس ومندوب اداره الاناره ومندوب التخطيط العمراني بالمجلس وذلك للمعاينه على الطبيعة للمنازل المراد توصيل الاعمده إليها.



وقد تمت مراعاة أن تكون المعاينات بأسبقية تقديم الطلب وللمنازل الاكثر احتياجا وذلك لضمان تركيب الاعمده لأكثر عدد من المواطنين وتطبيقا لمبدأ العدالة والمساواه لكل المواطنين.