شركات وساطة تعتزم التوسع وإطلاق كيانات قابضة للأوراق المالية

البورصة المصرية

❏ السعودية المصرية: إضافة «T+0» والهامشى واستعادة إدارة المحافظ

❏ إيجى ترند: إضافة آليات السمسرة وأمناء الحفظ أولا يتبعها الاستشارات



شريف عمر



تعتزم شركات سمسرة صغيرة، منها السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية، و«إيجى ترند» للسمسرة، التوسع بقوة فى مجال الأوراق المالية، عبر التحول إلى شركات قابضة، تضم تحت لوائها مختلف رخص السمسرة، بجانب إضافة أذرع إدارة المحافظ، والاستشارات المالية، وإدارة الأصول، فى محاولة لتحقيق أقصى استفادة من الرواج الحالى لسوق المال المحلية، فى أعقاب برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتحرير سعر الصرف، والطروحات الحكومية والخاصة.



وتخطط «السعودية المصرية» للتوسع بعد استحواذ تحالف استثمارى محلى على نحو %95 من رأسمالها، وتوجهه لإضافة مزيد من آليات التداول، بالتزامن مع تنشيط رخص إدارة المحافظ، الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، بجانب الاستثمار المباشر، بينما تسعى «إيجى ترند» لتعزيز خدمات السمسرة، بإضافة آلية الشراء الهامشى، بالتزامن مع التحول لشركة قابضة تضم تحتها أذرع أمناء الحفظ وإدارة المحافظ، علاوة على الاستشارات المالية.



وقال عمر عبدالحميد، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية السعودية لتداول الأوراق المالية، إن تحالفا يضم 4 رجال أعمال محليين، أنهى إجراءات الاستحواذ على أكثر من %95 من رأسمال «السعودية المصرية»، عبر شرائها من المجموعة السعودية القابضة للاستثمار، والتى تتبع رجل الأعمال السعودى، عبدالعزيز الجميعة.



وأضاف أن شركته باتت تمتلك أقل من %5 من رأسمال الشركة، نظرا للرغبة فى الاستفادة من الخبرات المالية والاستثمارية للشركة، كما تم الانتهاء خلال الفترة الماضية من توافق الشركة، مع الضوابط الفنية والتكنولوجية اللازمة لعمل شركات السمسرة.



وأشار إلى أن الإدارة الجديدة للشركة، تنوى مضاعفة رأس المال من 5 - 10 ملايين جنيه، بهدف إضافة نشاطى البيع والشراء فى الجلسة الواحدة «T+0»، والشراء الهامشى، للرغبة فى زيادة آليات التداول، بما يعزز من قدرتها على جذب مزيد من العملاء.



وأوضح أن الشركة ستركز بقوة على تعاملات سوق خارج المقصورة والصفقات، باعتباره أحد الأسلحة المهمة حاليا لشركات السمسرة فى تعزيز الإيرادات.



وأكد اعتماد الشركة على السيولة الذاتية المتاحة للمساهمين الجدد فى تغطية قيمة زيادة رأس المال، لافتا إلى وجود خطة لزيادة عدد الفروع فى السوق المحلية، ولكن سيتم السير فيها خلال النصف الثانى من العام الحالى.



و تطرق لاستحواذ المساهمين الجدد على حصة الأغلبية فى شركة «السعودية المصرية» لإدارة المحافظ، فى إطار سعيهم لتحقيق التكامل بين مختلف الأذرع العاملة فى سوق المال، موضحاً أن الإدارة الجديدة استطاعت إلغاء قرار الإيقاف الاختيارى لذراع إدارة المحافظ، تمهيدا لبدء العمل فى السوق المحلية.



وتابع: «الشركة تركز على استقطاب المستثمرين من ذوى الملاءة المالية المرتفعة، سواء من المحليين أو الخليجيين واستغلال تواجد مساهمين سعوديين، بالإضافة للمنافسة على المناقصات المتزايدة من الهيئات، والجهات الحكومية الراغبة فى استثمار أموالها فى البورصة».



وأوضح أن «الشركة السعودية» تملك رخصا أخرى فى مجال الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وهو ما سيتم تنشيطهما خلال العام الحالى، بجانب إطلاق ذراع للاستثمار المباشر، على أن يتم إدراجهم فيما بعد بشركة قابضة.



وعملت «المال» أن قيمة تنفيذ صفقة استحواذ التحالف الاستثمارى على النسبة الأكبر من أسهم شركة «السعودية المصرية»، بلغت 4.9 مليون جنيه، فيما تم تنفيذ صفقة «السعودية المصرية» لإدارة المحافظ بقيمة 4.940 مليون جنيه.



وقال إن الرواج الاستثمارى للبورصة المصرية فى مرحلة ما بعد تحرير سعر الصرف، عزز من رغبتهم فى اختراق مجال التداول، وهو ما تزامن مع قرب تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والمشتريات اللافتة للمستثمرين الأجانب.



واحتلت «السعودية المصرية» المركز 126 بين شركات السمسرة، حسب التعاملات العام الماضى، بعد تحقيق قيم تداول وصلت إلى 105.8 مليون جنيه، مع العلم بأن الشركة كانت متوقفة عن التداول، بناء على قرار من مجلس الإدارة السابق، قبل أن تعود للعمل من جديد فى البورصة خلال الربع الثالث من 2017.



فيما قال محمد عبدالهادى، العضو المنتدب لشركة «إيجى ترند» للسمسرة فى الأوراق المالية، إن الشركة تخطط لمضاعفة رأس المال إلى 10 ملايين جنيه، بهدف التقدم بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية، للحصول على رخصة الشراء بالهامش، بهدف زيادة آليات التداول بالشركة، وجذب مزيد من العملاء.



وأكد - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - اعتماد «إيجى ترند» على السيولة الذاتية للمساهمين، والذى يصل إلى 5 رجال أعمال، فى تغطية قيمة زيادة رأس المال.



ولفت إلى أن «إيجى ترند» تملك حاليا معظم آليات التداول المطبقة فى البورصة، ومنها البيع والشراء فى الجلسة الواحدة «T+0» و«T+1» ، بالإضافة للتداول الإلكترونى، والذى تعول عليه كثيرا فى الترويج لخدماتها لدى المستثمرين الأفراد والمؤسسات، بجانب السعى إلى تقوية قسم تعاملات سوق خارج المقصورة لاستغلال توقعات تزايد صفقات الاندماج والاستحواذ فى السوق المحلية.



وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت فى سبتمبر 2015، على منح رخصة سمسرة لـ «إيجى ترند»، فى أعقاب رفع الشركة دعوى قضائية ضدها منذ عام 2007 لتضررها من عدم الموافقة على تأسيس شركة للسمسرة فى الأوراق المالية.



وأكد «عبدالهادى» امتلاك شركته فرعا واحدا، وتسعى خلال العام الحالى بعد إبرام زيادة رأس المال إلى افتتاج مزيد من الفروع، متابعا: «على أقصى تقدير نحاول افتتاح 3 فروع جديدة، وجار دراسة المناطق الأنسب».



ورأى أن الانتعاش الأخير للبورصة منذ نوفمبر 2016 بالإضافة إلى التغطية المرتفعة لآخر طروحات فى السوق ومنها شركتى «ابن سينا فارما»، والتوفيق للتأجير التمويلى، وهو ما تزامن مع قرب تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من العوامل التى عززت رغبة الشركة فى التوسع بمجال الأوراق المالية خلال العام الجديد.



و تطرق «عبدالهادى» إلى خطط مساهمى «إيجى ترند»، لتحويلها إلى شركة قابضة للأوراق المالية، من خلال الاستحواذ على «إيجى ترند» للاستشارات المالية، بالإضافة إلى التقدم للحصول على رخص أمناء الحفظ، بجانب إدارة المحافظ، فى ظل اهتمام العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية، بالاستثمار فى البورصة، وهو ما تشابه مع خطط رءوس الأموال العربية من ذوى الملاءة المالية المرتفعة.



وتعمل «إيجى ترند» للاستشارات المالية فى تقييم الشركات بالقيمة العادلة، ورعاية قيد الشركات صغيرة الحجم فى بورصة النيل، وتولت خلال الفترة الماضية رعاية قيد شركة «جالينا» فى بورصة النيل، بجانب شركة الصخور البلاستيكية، وتأسست برأسمال 750 ألف جنيه فى 2009، وتعمل فى مجال إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة.



واحتلت «إيجى ترند» المركز 105 بين شركات السمسرة حسب تعاملات العام الماضى، بعد تحقيق قيم تداول 295.5 مليون جنيه.



ومؤخراً نشرت «المال» سعى شركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية، إلى التوسع عبر مضاعفة رأس المال، وإضافة الأنشطة المتخصصة، على غرار البيع والشراء فى الجلسة الواحدة «T+0» والشراء الهامشى، يعقبها التحول لشركة قابضة للاستثمار، تضم أذراع إدارة الأصول والمحافظ، كخطوة نهائية للقيد فى البورصة، حسب تصريحات محمد محسن، نائب العضو المنتدب لشركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية.