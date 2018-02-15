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اتصالات وتكنولوجيا
موقع إلكترونى لحجز أرقام الانتظار أون لاين
الخميس 15 فبراير 2018 11:24 ص
موقع إلكترونى جديد
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موقع إلكترونى جديد
سمية كمال
أطلقت شركة دورى سيستيمز «dor-e» للبرمجيات، موقع إلكترونى يعد الأولى من نوعه بالسوق المصرية، يتيح لعملاء المصالح الحكومية والبنوك حجز تذاكر الانتظار أونلاين.
قال حسين السعيد، الشريك المؤسس فى «dor-e»، إن الشركة طورت موقعاً الكترونياً، يستهدف إنهاء ظاهرة الزحام الشديد والطوابير على منافذ المصارف والمؤسسات، عبر قيام العميل بفتح الموقع واختيار المؤسسة التى يرغب فى الذهاب إليها، ثم يقوم بحجز دوره، لمعرفة وقت الانتظار المتبقى لقضاء الخدمة المستهدفة.
وأوضح السعيد لـ«المال» أن «dor-e» بدأت تفعّل الخدمة مع أكثر من جهة، منها وزارة التجارة والصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، مشيرًا إلى استهداف الشركة نشر الموقع على مستوى جميع الهيئات الحكومية والبنوك خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الشركة تأسست قبل أواخر العام الماضى، وتعمل على تطوير الحلول التى تساعد الكيانات على إدارة قوائم الانتظار بكفاءة.
ووفقا لموقع «AndroidPUP»، بلغت نسبة مستخدمى الهواتف الذكية فى مصر خلال العام الماضى نحو %23 من عدد السكان الذى يتجاوز 100 مليون نسمة، مقابل %21 فى 2016 و%18.2 فى 2015 و%15.5 فى 2014 و%12.6 عام 2013.
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