مد مهلة لجنة التأمين على أصول الدولة

محمد معيط

مروة عبد النبى والشاذلى جمعة



وافق مجلس الوزراء على مد مهلة اللجنة المشكلة بقرار منه لمدة شهرين آخرين، والمنوطة بتولى ملف التأمين على الأصول المملوكة للدولة بوزارة المالية، برئاسة الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة.



وكشف معيط، أن اللجنة طلبت من مجلس الوزراء مد المهلة لمدة شهرين، تنتهى أواخر مارس المقبل، نظرا لعدم تمكن اللجنة من إعداد التقرير المكلفة به خلال شهرى ديسمبر ويناير الماضيين.



وأضاف أنها تضم ممثلين لعدة جهات بالدولة، مثل وزارة الإسكان والتنمية المحلية والداخلية والعدل، وهيئات الرقابة الإدارية والمالية، وشركة مصر للتأمين.



وأكد أن اللجنة مسؤولة عن إعداد تقرير حول كل ممتلكات الدولة التى لها وجود فى الموازنة العامة للدولة، يحتوى على الإجابة عن 3 تساؤلات مهمة فقط، هى كيفية إعداد منظومة للتأمين على أصول الدولة وطريقة إدارتها وسبل تمويلها.



ونفى اشتمال التقرير الخاص بالتأمين على أصول الدولة على أى تفاصيل عن وجود خبراء محليين أو أجانب، أو ما إذا كان تقييم تلك الأصول سيتم بالقيمة الدفترية أم السوقية، لعدم وجود تكليفات للجنة بهذا الشأن، لكنه ركز على الأطروحات التى سيتم تنفيذها للتأمين على ممتلكات الدولة.



وقال معيط إن اللجنة لديها عدة اقتراحات للتأمين على ممتلكات الدولة، منها مجمعة تأمين، أو صندوق حكومى، لكنها لم تصل إلى الشكل النهائى، موضحا أن التقرير سيضع كل الأطروحات بمميزاتها وعيوبها والبدائل الموضوعة لها على أنه تم رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.



من جانبه، قال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن اللجنة منوطة بإعداد تقرير ملم بكل التفاصيل والبيانات للأصول التابعة للدولة مثل المتاحف وقصور الثقافة والمسارح والمبانى التابعة لها، يتم رفعه إلى مجلس الوزراء للبت فيه، ويتم تصنيفها وفقًا لطبيعتها.



وأوضح أن التأمين على ممتلكات الدولة لا يحتاج إلى إصدار قانون خاص، لكنه يحتاج إلى قرار فقط من مجلس الوزراء.



وفى السياق نفسه، كشف أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة "المصرية للتأمين التكافلى" - ممتلكات – وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، أنه سيتقدم بمقترح لمجلس إدارة الاتحاد خلال اجتماعه المقبل لتأسيس مجمعة للتأمين على الأصول التابعة للدولة.



وأضاف عارفين أن التأمين على جميع أصول الدولة لا تستطيع أن تقوم به شركة تأمين واحدة، وهو ما يحتاج إلى تعديل تشريعى لتأسيسها.



وأوضح أن تمويل التأمين على أصول الدولة يمثل عبئا على ميزانيتها، مقترحا أن فرض رسوم على بعض الخدمات التى تقدمها لصالح قطاع التأمين للمساهمة فى تمويل أقساط التأمين على أصول الدولة، مثل وضع رسوم على تذاكر المتاحف والأندية لتغطية مخاطر المسئولية المدنية قبل الغير.



وأكد أن هناك سابقة لذلك عبر فرض 25 قرشا على "كارتة" الطرق السريعة لصالح مجمعة مخاطر حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق والطرق السريعة لتغطية حوادث الطرق كما كان هناك رسم على تذاكر السكك الحديدية لصالح تلك المجمعة لفترة معينة وبعدها صار دفع الأقساط عبر هيئة السكك الحديدية مباشرة.