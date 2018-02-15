القمة العالمية للحكومات تختتم أعمالها بالذكاء الاصطناعى

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

❏ القرقاوي: التكنولوجيا تضيف للناتج المحلى الإجمالى 15 تريليون دولار بحلول 2030

❏ مؤسس «آى.إم.بلس»: «الاصطناعى» لا يعنى التخلى عن العمال



سمر السيد



سلطت فعاليات اليوم الثالث والأخير من القمة العالمية للحكومات الضوء على قضية الذكاء الاصطناعى، وكل ما يتعلّق بالمستقبل من تحديات وآليات ابتكار وإبداع، واستشراف الاتجاهات المستقبلية لخدمة الأجيال القادمة، وأكد الخبراء أن المبالغة فى التخوف من تبعات استخدام الذكاء الاصطناعى ستعطل اللحاق بركب التقدم والتطور؛ لأن التكنولوجيا لا يمكن أن تتوقف أو تنتظر أحدا.



وأضاف الخبراء المشاركون بالمؤتمر أنه مثلما اختفت وظائف بعد الثورة الصناعية الأولى وظهرت وظائف جديدة لم تكن موجودة، فإن هذا ما سيحدث نتيجة ثورة الذكاء الاصطناعى التى ستكون لمصلحة الإنسان وفى خدمته.



وتوقع كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادى العالمى «دافوس»، اختفاء %74 من الوظائف مستقبلا؛ بسبب الطفرات الكبيرة للذكاء الاصطناعى، وأن حالة الدمج التى تنتج عنه لكثير من الوظائف ستؤدى إلى التخلّص من الوسطاء، وسيخلق الذكاء الاصطناعى على المدى المتوسط نحو 10 ملايين وظيفة جديدة بحلول 2020، معتبرا أن حاجة الدول للتعاون فى مجال الأمن الإلكترونى أصبحت مطلوبة بشكل أكبر من ذى قبل.



وقال محمد بن عبدالله القرقاوى، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس القمة العالمية للحكومات، إن التطور سيستمر، وأن التغيير لن يتوقف، وأن العالم سيشهد خلال الثلاثين عاما المقبلة تغييرات وتطورات أسرع مما شهده خلال الـ 3000 عام الماضية، إذ إن الذكاء الاصطناعى يضيف فى عام 2030 إلى الناتج الإجمالى العالمى أكثر من 15 تريليون دولار، أى أكثر من 10 أضعاف مبيعات النفط عالميا.



وركزت إحدى الجلسات على أهمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى لتحقيق التنمية وتطوير الأفراد والمجتمعات، وأدارها عمر بن سلطان العلماء، وزير الإمارات للذكاء الاصطناعى، وشارك فيها ويل.آى.إم مؤسس والرئيس التنفيذى، لـ«آى.إم.بلس».



وقال ويل إن الحكومات مدعوة إلى الاستثمار فى تطوير التكنولوجيا والتركيز على الذكاء الصناعى بموازاة تركيزها على التنمية البشرية، مؤكداً أن تطوير وتشجيع الذكاء الاصطناعى سيحدث فرقاً كبيراً فى الدول النامية وسيمكنها من تسريع وتيرة التنمية بشكل ملحوظ، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم وتوجيه الشباب إلى دراسة العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، واستغلال الذكاء الاصطناعى لتحقيق الرفاهية للشعوب، والابتعاد عن الآثار السلبية له.



وقالت البروفيسورة دانييلا روس، مديرة مختبر علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعى فى معهد ماساتشوستس، إن توظيف الذكاء الاصطناعى لا يعنى الاستغناء أو القضاء على الوظائف التى يقوم بها البشر؛ فهو يسهم فى تحسين قدراتنا فى التنبؤ وربط النتائج من خلال معالجة البيانات الضخمة، لكنه يواجه صعوبات فى القيام بالأعمال التى تتطلب إتمام كل مهمة على حدة.



وأضافت أن القطاع الطبى يستفيد من الآلات القادرة على قراءة صور الأشعة وتشخيص الأمراض بدقة أكبر من الأطباء أنفسهم، مما يعنى توفير علاج أفضل للأمراض، وينطبق الأمر على المهن الأخرى كالمحاماة والتحليل المالى، إضافة إلى الشركات التى تستفيد من خاصية التعلم المعمق للذكاء الاصطناعى لتحسين خطوط الإنتاج، مشيرة إلى أنه فى ظل زيادة الاهتمام بالذكاء الاصطناعى، فمن الضرورى الارتقاء بنوعية الوظائف وتحسين دخل العمال عن طريق تزويدهم بالمهارات الجديدة.



أما البروفيسور نيك بوستروم، الذى صدر له حوالى 200 عمل فى مجال الذكاء الاصطناعى، ويًعتبر من أهم المفكرين العالميين فى هذا المجال، فتحدث عن مخاطر الذكاء الاصطناعى على الوجود الإنسانى، وأوضح أن الإنسان يتمتع بالذكاء العام الذى يتيح له اكتساب العلم والمهارات والحكمة، وهو ما يجعله متفوقاً على الآلة فى العديد من الجوانب، كما يمكن تعزيز الذكاء الإنسانى من خلال زرع بعض الأجهزة.



وأكد بوستروم ضرورة تعليم الآلات قيم وأخلاقيات البشر، وإلزامها ببعض القيود حتى نتمكن من السيطرة عليها، خاصة عند وصولها إلى مرحلة الذكاء الخارق، مشيراً إلى أنه من غير المجدى أن تضع الحكومات قيودا على التطور التكنولوجى الذى سيؤدى إلى ظهور الذكاء الخارق؛ بسبب المخاوف من استمرارية الإنسان، بل ينبغى على العاملين فى هذا المجال أن يراعوا الفائدة العامة وتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعى لمصلحة الجميع.



وتحدث رامز نام، المؤلف ومستشرف المستقبل من جامعة سينغيولاريتى عن قوة التفكير والموارد اللامحدودة التى يمكن للعقل أن يوفرها والتى قد تضاهى فى حجمها الموارد الطبيعية المتوفرة أصلاً، إضافة إلى إمكانية استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعى لتحسين حياة الملايين من البشر.



وقال نام إنه بإمكان الطباعة ثلاثية الأبعاد أن تصنع أبنية كاملة خلال ساعات فى موقع البناء بدلاً من الوسائل التقليدية التى تستغرق وقتاً طويلاً، وقدّم نام عدداً من النصائح للدول كى تتمكن من تحقيق نمو سريع ومضاعف من خلال تطبيق تعزيز الابتكار، وتقبل الفشل، وتنفيذ المشاريع المبتكرة بدون انتظار موافقات مسبقة، وتبنى شبكات البيانات والمنصات.



وتحدث عمر ياغى، مدير ومؤسس معهد بيركلى العلمى العالمى، عن المواد التى يمكن صناعتها فى المستقبل والتى تحتوى على مكونات عضوية وغير عضوية من شأنها إذا تم دمجها أن تخلق مادة شديدة الصلابة أو مواد أخرى يمكن استخدامها لاستخراج المياه من الهواء، خاصة أن 11 مدينة حالياً تعانى من شح فى المياه، ويمكن لهذه المواد أن تستخدم فى جميع المنازل من قبل جميع الأشخاص لاستخراج مياه الشرب النقية، حتى لو كانت الرطوبة منخفضة للغاية.



وأشار الدكتور إيان بيرسون إلى أن تقنيات البناء الجديدة، ستساعد فى بناء أبراج بطول 30 كيلومتراً بحلول العام 2050، متوقعا تعاظم دور الروبوتات والذكاء الاصطناعى داخل المدن والبيئات الحضرية، وأن تتمكن تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد من طباعة جميع أنواع الأبنية والمنشآت بحيث تكون هذه الأبنية متناسبة مع الاحتياجات والمتطلبات الشخصية وتتأقلم مع مزاج السكان لتوفير بيئة معيشية مثالية، وأكد فى ختام حديثه بأن التكنولوجيا قادرة على جعل العالم أفضل بشرط أن تتوفر القيادات الحكيمة التى بإمكانها أن توجه هذه التقنيات.



وقال بيجو رافيندران مؤسس تطبيق بايجو التعليمى، إن طريقة الدراسة والتدريس يتعلم من خلالها الطلاب بسرعة لا نتصورها اليوم، وأسهل طريق للتعليم فى عصرنا هذا هو استخدام الأجهزة الذكية التى يحبها الطلاب أكثر من أى شيء آخر فى حياتهم، مضيفاً أن الأطفال من جميع الفئات العمرية يتكيفون بشكل متزايد مع هذا النظام، ومع أكثر من 260 مليون طالب مسجل على نظامنا، أصبحت الهند أكبر دولة تعتمد على نظامنا للتعليم الابتدائى والثانوى فى العالم.



وقال روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إن سرعة التحول التى نشهدها اليوم لم يسبق لها مثيل، غير أن جميع الحكومات ليست مستعدة، ولا تبذل ما يكفى لتعزيز جاهزيتها وهذا يتطلب إعادة النظر فى النظم التعليمية، ومهارات القوى العاملة، ونظم الضمان الاجتماعى.



وأوضح أن ثمانى من أصل عشر وظائف فى الاقتصادات المتقدمة سوف تختفى فى عصر التكنولوجيا الجديدة، والسبب ليس التجارة أو المهاجرين، بل بسبب التكنولوجيا الجديدة”، مؤكدا أهمية أن تتمتع منظمة التجارة العالمية بمرونة، مضيفا أن التجارة الإلكترونية أصبحت حقيقة واقعة وهى لن تزول بل ستنمو بفاعلية وسرعة أكبر بكثير وبأساليب مختلفة، وغالبيتها تقوم بين الشركات.



وأضاف أن التجارة بين الشركات والأفراد غيرت الكثير فى عالمنا وينبغى التفكير بجدية فى قوانين وأنظمة حماية المستهلكين، والتعاملات عبر الحدود، والتواقيع الإلكترونية الرقمية، وقانونية العقود التى تتم رقمياً عبر الحدود والتى تنطبق عليها التشريعات، وسياسة إرجاع البضائع وغيرها، إنه عالم قائم بذاته”.



وتستهدف هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع جامعة خليفة ومؤسسة نيو سيتيز العالمية، مؤتمر تحدى دبى العالمى للتنقل ذاتى القيادة تنظيم مؤتمر فى أكتوبر 2019، الذى يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة، ويهدف إلى زيادة الوعى المجتمعى الخاص بالتقنيات الحديثة والمستقبلية للمواصلات، وتحديد مدى تأثيرها فى القطاع الاستثمارى واستراتيجيات التنقل المختلفة، فيما تبلغ القيمة الكلية للجوائز المخصصة للتحدى أكثر من خمسة ملايين دولار.



وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين فى هيئة الطرق والمواصلات، رئيس مؤتمر دبى العالمى للتنقل ذاتى القيادة، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات، إن تنظيم المؤتمر يأتى فى إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لدعم استراتيجية دبى للتنقل الذكى ذاتى القيادة لتحويل 25% من إجمالى رحلات التنقل فى دبى إلى رحلات ذاتية القيادة، من خلال وسائل المواصلات المختلفة، بحلول عام 2030.



واستضافت القمة العالمية للحكومات فى فعاليات يومها الثالث والأخير المؤلف مالكوم غلادويل، أحد أبرز المفكرين العالميين فى مجال السياسات الخارجية، ومؤلف الكتب الأكثر مبيعاً وهى “نقطة تحول”، و”طرفة عين” و”الاستثنائيون”، و”ديفيد وجولياث: المستضعفون وغير الأسوياء وفن مواجهة العمالقة”.



وتحدث غلادويل فى جلسة بعنوان: “البشرية.. هل القادم أفضل؟” عن دور الحكومات فى تحديد شكل المجتمعات المزدهرة وعن الانتشار الواسع للتكنولوجيا، وما يخبئه المستقبل، وكيفية الاستعداد للتغيرات، معتبرا أن قانون الأقلية هو السائد اليوم فالأفكار وصيحات الموضة وحتى الأمراض التى ينتشر الحديث عنها على مواقع التوصل الاجتماعى هى من صنع فئات من المجتمع تعمل بشكل متسق من أجل الترويج لهذه الأفكار وتشجيع الجمهور على تبنيها.



وأكد أهمية الاعتماد من قبل الحكومات على البحوث العلمية والدراسات الجادة من أجل تطوير قدرتها على استشراف المستقبل وعليها مسؤولية أكبر لتحليل البيانات ورصد التوجهات واستشراف أفضل الآليات التى تستبق أى واقعة، منوها إلى أن كل البيانات أصبحت متوفرة كما كان الحال قبل أحداث 11 سبتمبر.



وأضاف أن التحديات التى تواجه الحكومات والمجتمعات تتغير فى العالم الحديث، أما التوقعات التى تزودنا بها الحكومات والمتعلقة بالسلامة والأمن والحماية من الكوارث الطبيعية، فلا تزال هى نفسها منذ 100 عام.



وشهد اليوم الثالث للقمة العالمية للحكومات جلسة رئيسية تناولت مستقبل العملات الرقمية، شارك فيها كل من جيسى باويل، رئيس بورصة كراكين للعملات الرقمية، وكيان ون وونغ رئيس مؤسسة NEM.io، ولورنس ونترماير رئيسELIPSIS.



وتطرق المتحدثون إلى بعض العملات التى غدت مرتبطة بعملات حقيقية مثل الدولار، وكيف يزيد ذلك من التداول بها والثقة فيها خصوصا مع التدفقات النقدية التى تحصل عليها، والتى قد تؤدى أى إلى انخفاض قيمة العملة فى حال انقطاع تلك التدفقات، وتطرق الحوار إلى مستويات الأمان التى تتمتع بها تلك العملات، واتفقوا على أنه لا يوجد سبب يدعو إلى اعتبارها مشبوهة.



ودار الحديث عن البيتكوين، وكيف أن العرض عليها محدود، فيما توجد عملات أخرى كثيرة لا يوجد هى الأخرى عرض كبير عليها، إذا كانت العملات الرقمية مختلفة تماما عن عملات المصارف المركزية ناقش المحاورون كيف أن هناك بيانات مكدسة وراء تلك العملات، ولكن ذلك لا يمنع من كونها جديرة بالثقة، حتى أكثر من بعض العملات الحقيقية فى نظر البعض، مثل الدولار مثقلة بالديون، بينما لا تعانى العملات الرقمية من هذه المشكلة.



وأجمع الخبراء المشاركون فى الجلسة على أن السلطات التنظيمية فى بلدن العالم تفتقر إلى الخبرة والقدرة على تنظيم تبادل العملات الرقمية، وإن كان هناك بلدان مثل اليابان تملك إطارا تنظيميا وقانونيا لها، وبالتالى من الضرورى امتلاك الحد الأدنى من أمن العملات الرقمية، وعلى المتداولين والمسؤولين التعاون والعمل معا من أجل حل كثير من التحديات وضمان الاستثمار بشكل آمن.



وأضافوا أنه لا يجب وضع الكثير من القيود على تلك العملات ومن مصلحة السلطات مساعدة هذه التكنولوجيا، وألا تعيقها بفائض قيود يعرقل تداول العملات، خاصة أن التاريخ يعلمنا أن الاختراعات التى غيرت حياتنا لم تكن تحتاج إلى إذن من أحد أو تصاريح كاختراع الطائرة مثلاً وبورصة وول ستريت التى لم تبدأ عملها بموافقات.



وطرحت إحدى الجلسات فكرة “مجلس وزراء المستقبل”، وهى استشرافية علمية للمستقبل لشكل الحكومة وطريقة تعاطيها مع السياسات والتحدّيات، وسبل اجتراحها للحلول وأساليب التفاعل السريع مع الخطط المقدّمة من الأدمغة الذكية، ويضم المجلس سبعة وزراء لـ«الشؤون الفضائية»، «البنية التحتية الذكية»، «شؤون كوكب الأرض»، «قيادة المستقبل»، «الإيجابية والرفاه»، «أمن الموارد»، و«القدرات البشرية».



وتتمثل الفكرة فى أن يدخل وزير البنية التحتية الذكية والأتمتة مثلاً مكتبه صباحاً، ويجلس ليفتح اللوحة الرقمية أمامه ليبدأ العمل، تضيء اللوحة ليجد مستشاره الذكى جاهزاً وينتظر قراره إزاء مخطط سياسات أعدّها سريعاً: “مرحباً معالى الوزير.. لديّ 5 سياسات أحتاج منك قراراً بشأنها اليوم.. قمت بتحليلها وحساب الأثر المحتمل.. ولديك حرية الموافقة على السياسة أو رفضها”.



وتحدث سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لهيئة كهرباء ومياه دبى “ديوا”، عن تجربة ديوا وقصة نجاحها، وأضاف أن إجمالى أصولها تصل إلى 144 مليار درهم، بينما تقدر تكاليف المشاريع المستقبلية بـ81 مليار درهم، وتصل قيمة الوفرة الرأسمالية إلى 1.5 مليار درهم، وقد تزايدت القدرة الإنتاجية للدولة لتلبية الطلب المتنامى، حتى وصلت إلى 10،200 ميجاوات من الطاقة و470 مليون جالون من المياه المحلاة.



وأضاف أن الإمارات، متمثلة فى هيئة كهرباء ومياه دبى، حصلت على المرتبة الأولى عالميا فى سهولة الحصول على الكهرباء، حيث تملك أقل نسبة فاقد فى شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء على مستوى العالم، ويصل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك إلى 2.68 دقيقة سنويا وهو المعدل الأقل عالميا، وحازت الهيئة على 170 جائزة محلية وعالمية فى آخر 3 سنوات بفضل إنجازاتها.



وقد استضافت القمة العالمية للحكومات فى اليوم الأخير لفعالياتها رئيسة مؤسسة غراسا ماشيل، أرملة المناضل الإفريقى نيلسون مانديلا التى قالت إن حياة زوجها فى المعتقل وحيدا جعلته يقدّر قيمة الإنسان وأهمية التواصل مع الناس واحترام اختلافاتهم، مضيفةً أن إيمان زوجها بقضيته وعدالتها دفع الناس إلى التعامل معه بجدية وثقة وكان من أسباب نجاحه.



وسلط المؤلف ومستشرف المستقبل البارز، خوان إنريكيز، الضوء على رؤيته لما يمكن أن يحمله المستقبل للبشرية، فى ظل قدارتها المتزايدة على دمج جوانب مختلف من الحياة فى بنية نموذجية مستدامة، مشيرا إلى سرعة التقدم والابتكار فى العلوم الحيوية على وجه الخصوص، لافتاً إلى أن «قدرتنا على تعديل أشكال الحياة تتطور جداً وبسرعة كبيرة ليصبح بإمكاننا حمايتها والمحافظة على استدامتها».