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اتصالات وتكنولوجيا
التعليم العالي تعلن عن برامج جديدة للمنح الأمريكية
الخميس 15 فبراير 2018 10:55 ص
مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المال - خاص
تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول الاجتماع الأول للجنة التبادل التعليمي والثقافي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية (مجلس إدارة هيئة فولبرايت)، برئاسة الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي، وعضوية الدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين عام المجـلس الأعـلى للجـامعات، والدكتور محمد صالحين، مستشار الوزير للتخطيط الإستراتيجي.
وأشار التقرير إلى أن مجلس إدارة هيئة فولبرايت قام بمناقشة العديد من البرامج في كافة المجالات للخريجين والباحثين والمهنيين كبرنامج الدراسات العليا، والذي يوفر منح للحصول على درجة الماجستير في العديد من المجالات، ومنح إجراء أبحاث وجمع مادة علمية لطلبة الماجستير أو الدكتوراه، بالإضافة إلى منح الفنيين المتخصصين في مجالاتهم الفنية، وبرنامج الدراسات العليا لخريجي الدراسات الإسلامية والكليات الشرعية بجامعة الأزهر أو كليات دار العلوم، وبرنامج مدرسي اللغة الإنجليزية.
ومن جانبه أوضح د. عصام خميس أن المجلس وافق على برامج لأعضاء هيئة التدريس ومنها منح لإجراء أبحاث في جميع المجالات ماعدا المجالات الطبية المتضمنة دراسة إكلينيكية، فضلًا عن برنامج تدريبي لشباب أعضاء هيئة التدريس، والأساتذة الزائرين، بالإضافة إلى أن المجلس وافق على برامج منح للمهنيين (Hubert H. Humphrey Fellowship Program)، وبرنامج كليات المجتمع للمديرين (Community College Administrator Program) .، وكذا برامج المنح مقدمة للأمريكيين لإجراء أبحاث في مصر (U.S. Scholar Program) .، موضحًا بأن الهيئة تقبل حالياً استمارات التقديم للمنح على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة فولبرايت https://fulbright-egypt.org/
وتجدر الإشارة أن هيئة فولبرايت والتي تستضيفها مصر منذ 1949، هي لجنة للتبادل التعليمي والثقافي بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية والتي تم انشائها بمقتضي بروتوكول تعاون دولي بين الدولتين والذي تم توقيعه في 3 نوفمبر 1949، بهدف تسهيل وإدارة برنامج للتبادل التعليمي والثقافي بين البلدين.
حضر الاجتماع هيلين لافاف، قنصل الشئون العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، وكاتي دوناهو مدير برامج التعليم و الصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ورايموند ميلر شريك مؤسس لــــ RMC ( رأفت ميلر للاستشارات) والمدير التنفيذي للهيئة الدكتورة ماجي نصيف.
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