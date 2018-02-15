قواعد الاشتباك بين الدبلوماسية والتصدى

شريف عطية

بعدما استنفدت الحرب فى أكتوبر 1973 نتائجها المباشرة بتوقيع اتفاقيات فض الاشتباك مع إسرائيل فى العامين التاليين للمعركة، فقد استندت مبادرة السلام المصرية نوفمبر 1977 على فرضية «كسر الحاجز النفسى» بين العرب وإسرائيل، إلا أنه سرعان ما تكشفت فى لحظاتها الأولى عن عزم إسرائيل تنصيب حواجز زجاجية أخرى بديلة.. تحول بين العرب وشن الحرب فيما لا تصنع سلاماً تخشاه إسرائيل إلا بشروطها من مركز القوة المطلقة، ذلك على عكس ما توسمته مبادرة مصر لتغيير العقلية السيكوباتية الإسرائيلية، ولتخيم حالة من اللا سلم واللا حرب من جديد بين جانبى الصراع لأربعة عقود تالية اكتسبتها إسرائيل - كقوة احتلال - لفرض الأمر الواقع على الأرض دون اعتبار لما تشير إليه نقاط التسويات والتفاهمات على الورق، سواء بالانسحاب من طرف واحد عن قطاع غزة (..)، أو باعتبار القدس الموحدة عاصمة للدولة العبرية - بتواطؤ أميركى - أو بضم المستوطنات بالضفة الغربية إلى أراضيها، ضاربة عرض الحائط برؤى معسكر السلام حول «حل وسط إقليمى»، ساعية مع آخرين إلى شل قدرات دول المواجهة العربية (..) - كهدف مباشر - قبل التسلل إلى دول النسق غير المباشر - كهدف تال - إذ عندئذ يمكن للحقبة الصهيونية التوسع لتحقيق شعارها (غير المقدس) «من النيل إلى الفرات»، ذلك على نحو المخطط التفتيتى للمشروع الصهيونى بالتعاون الوثيق مع الاحتكارات الرأسمالية العالمية.



إلى ذلك، يمكن القول بقصور المبادرات السلمية العربية الأخيرة عن بلوغ أهدافها فى إقناع إسرائيل - ومن هى فى سياقهم - بالسلام المتكافئ (نسبيا) بما فى ذلك «حل الدولتين» مادام لا يحقق الغايات النهائية للصفقة الامبريالية - الصهيونية على حساب المنظومة العربية المخطط لها أن تصبح بوضعية «التابع الذليل» حال تطبيق مشروع الشرق الأوسط الجديد، والموسع، وفى ظل الاحتكار الأميركى لـ«الأراجوز» الصهيونى من ناحية ولعروش الحكام العرب من ناحية أخرى، ومادام لا أحد يمكنه تحمل المسئولية نيابة عن أميركا - حتى الآن - ما يشجع إسرائيل على عدم تغيير أهدافها.. وفى مطالبتها من ثم كلا من روسيا والولايات المتحدة أن يأخذا مصالحها فى الحسبان فى أى تسوية قادمة، وليصرح نائب رئيس الوزراء الإسرائيلى للشئون الدبلوماسية فى هذا الصدد.. بأن موسكو «تمسك بأوراق الوضع» فى المنطقة بين إسرائيل وسوريا وإيران - فيما الدور الأميركى فى المعادلة هو دعم إسرائيل، ذلك فى الوقت الذى يتوجه الرئيس الفلسطينى وملك الأردن تباعاً إلى موسكو قبل ساعات لحضها على رعاية مؤتمر دولى للسلام، ربما على غرار ما سبق أن اتفقت عليه كل من واشنطن وموسكو أكتوبر 1977.. قبل أن يصبح بيانهما فى هذا الشأن غير ذى موضوع فى إطار المبادرة المصرية للسلام فى الشهر التالى، ولقد كان من اللافت، أن يهاتف الرئيس الروسى نظيره الأميركى لنقل الملاحظات عنه بالتزامن مع لقائه الحاكمين العربيين الأكثر اتصالاً بالنزاع الفلسطينى - الإسرائيلى، وإذ يصرح الرئيس الفلسطينى بأن «لا أحد يمكنه التوقيع نيابة عنا».. فإن ملك الأردن يصرح من جانبه بعدم الاستغناء عن دور الولايات المتحدة فى عملية السلام، ذلك فيما يتمهل الاتحاد الأوروبى فى الدخول على خط البحث عن راع بديل لسلام الشرق الأوسط.. ربما لحين طرح واشنطن مفردات خطتها من «صفقة القرن»، وهى المبادرة التى يتشكك الفلسطينيون وسائر العرب فى جديتها.. مشددين على الرغبة فى مفاوضات متعددة الأطراف.. تحظى بتأييد معظم دول المجتمع الدولى، ذلك فيما يحذر آخرون من تغيير واقع «قد لا يمكن العودة عنه».. مادام لم يتغير الإدراك بأن قواعد الاشتباك منذ 1977 قد تغيرت بين الدبلوماسية والتصدى.