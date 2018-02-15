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بورصة وشركات
سيدي كرير تبحث مخاطبة بنوك عالمية لتمويل مشروع البولي بروبلين
الخميس 15 فبراير 2018 10:26 ص
شركة سيدي كرير للصناعات البتروكيماوية
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شركة سيدي كرير للصناعات البتروكيماوية
الحصول على التراخيص في غضون شهر.. و3 سنوات ونصف حد أقصى لفترة التنفيذ
إدراج أرباح "إيثيدكو" ضمن القوائم المالية للشركة بداية الربع الثاني
مصطفى طلعت
تبحث شركة سيدي كرير للبتروكيماويات عن آليات تمويل مشروعها الجديد الخاص بـ"البولي بروبلين"، والتي تتمثل في الحصول على قروض من مؤسسات عالمية، أبرزها بنك الاستثمار والأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية، أو اللجوء للمساهمين عبر زيادة رأس المال.
جاء ذلك في اجتماع قطاع بحوث بنك الاستثمار "النعيم" مع إدارة الشركة مؤخراً، والذي تم إعداده في ورقة بحثية من قبل البنك، وحصلت "المال" على نسخة منها.
وقال "النعيم" في ورقته البحثية إن سيدي كرير لم تنته بعد من دراسة الجدوى الفنية والإغلاق المالي للمشروع، إلا أن الإدارة تتوقع الحصول على التراخيص (الموافقة التنظيمية) في غضون شهر، وأن تستغرق عمليات الإنشاء ما بين 3 سنوات و3 سنوات ونصف بعد استكمال دراسة الجدوى في حين يصل العائد على الاستثمار إلى 16-18٪ للدولار.
وبحسب بيان سابق للشركة، يتم تنفيذ مشروع إنتاج البروبلين والبولي بطاقة إنتاجية 450 ألف طن/ سنة، وبتكلفة استثمارية تقديرية 1.2 مليار دولار.
وأشار البنك إلى أن الشركة بدأت منذ أيام في إنتاج الإيثلين من مشروع وحدة الأمين الجديدة بتكلفة 26 مليون دولار على أن تحقق هذه الوحدة الإكتفاء الذاتي لإحتياجاتها من الإيثلين دون أية إمدادات من الشركة الشقيقة إيثيدكو (المملوكة لها بنسبة 20٪).
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي (وهو مزيج من مركبي الإيثان والبروبان) والذي تحصل عليه من شركة جاسكو كأحد مستلزمات الإنتاج، فتتوقع إدارة سيدي كرير أن يظل سعره ثابتًا بدون تغير حتى نهاية 2019 - ويتغير سعره في الغالب كل 3 سنوات.
ووفق "النعيم" فإن إدارة الشركة لا تتوقع أي تأثيرات على تكاليف أو أسعار مستلزمات الإنتاج كنتيجة مباشرة للاكتشافات الجديدة (حقول ظهر وأتول والنورس وحقل الإسكندرية البحري)، نظرا لأن جودة الغاز المنتج من هذه الحقول غير ملائمة لإنتاج البتروكيماويات، ومع ذلك، فإن زيادة إنتاج الغاز المحلي تعطي إشارة غير مباشرة تنفي إمكانية حدوث أي نقص في إمدادات مستلزمات الإنتاج (مثلما حدث خلال 2015/2016).
وأكدت "سيدي كرير" أنها لم تدرج بعد نتائج أعمال الشركة الشقيقة إيثيدكو ضمن القوائم المالية عن العام 2017، لكنها تتوقع قيد أرباح إيثيدكو ابتداء من الربع الثاني من 2018 تحت بند أرباح من شركة شقيقة، كما قد تتجه الشركة إلى طرح إيثيدكو بالبورصة عندما تتمكن من تغطية التزامات الديون الخاصة بها (البالغة 1.1 مليار دولار عند بدء المشروع).
وبشكل عام ترى "النعيم" أن مؤشرات الإجتماع مع الشركة جاءت حيادية بينما يحمل السهم عامل إيجابي في الأجل الطويل؛ إذ إن شركة سيدي كرير تمثل فرصة استثمارية ذات قيمة من حيث مقومات التحليل الأساسي، لكن في الوقت نفسه لابد من الأخذ في الاعتبار التزامات النفقات الرأسمالية وتذبذب أسعار المنتجات (كنتيجة مباشرة لخام النفط)، ولا سيما في ظل الارتفاع الأخير في سعر السهم.
وأضاف بنك النعيم: "بالنسبة لمشروع البولي بروبلين البالغ قيمته 1.2 مليار دولار والذي من المقرر تأسيسه على موقع قريب جداً من مصنع الشركة الحالي، فمن المفترض أن يستغرق تنفيذ هذا المصنع 4 أعوام أخرى".
وتابع: "في ضوء تحقيق الشركة إيرادات تبلغ حوالي 50 مليون دولار سنوياً، نتوقع تخصيص جزءًا كبيراً منها لصالح حقوق الملكية (لتغطي جزء من النفقات الرأسمالية) لمشروع البولي بروبلين (نظراً لأن المشروع يتطلب نفقات كبيرة بالعملة الأجنبية)، ونواصل التوصية بشراء السهم مع تحديد سعر مستهدف عند 30 جنيها".
يشار إلى أن إيرادات "سيدي كرير" قد ارتفعت خلال 2017 إلى 5.018 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.4 مليار جنيه في 2016.
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