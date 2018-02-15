جهات الولاية تبدأ إعداد مخطط تنمية وطرح أراضيها

الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

❐ رئيس التنمية السياحية: لدينا 62 مركزاً سياحيا.. وتكليف فريق لتوفيقها مع إستراتيحية التنمية المستدامة



أحمد عاشور



تعكف الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة، على إعداد مخططات تنميتها، تمهيداً لإرسالها للمجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، برئاسة رئيس الوزراء، للموافقة عليها، وذلك وفقا للاشتراطات الجديدة الواردة فى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، 62 لسنة 2018، الصادر ليل لأول أمس، بشأن خريطة تنمية أراضى مصر.



ينص القرار الذى انفردت «المال» بتفاصيله فى صدر صفحتها الأولى بتاريخ 10 يناير الماضى، وعددها الصادر فى 6 فبراير الجارى، على أنه يحظر على الجهات صاحبة الولاية، التصرف فى الأراضى المخصصة لها، إلا فى وجود مخطط مبدئى للتنمية، يحدد الأنشطة، والمواقع، وفرص العمل المتوقعة، بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، كما تلتزم الجهات بموافاة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، خلال 6 أشهر، ببيانات المساحات المقرر إتاحتها للاستثمار، «خرائط مساحية وجداول إحداثيات»، ليتولى الأخير فض أى تداخلات بشأنها، إلى جانب خطة تنمية وتطوير المساحات المخصصة لها، متضمنة الدراسات الفنية، والتمويلية، والمدد الزمنية للتنفيذ.



وقال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحة، لـ«المال»، إن الأخيرة كلفت فريق عمل متكامل لتنقيح مخططات التنمية الخاصة بعدد 62 مركزا سياحيا، بمختلف المحافظات، تمهيداً لإرسالها للمجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، مع إعطاء الأولوية للمشروعات والمخططات التى تركز عليها استراتيجية مصر 2030، واستراتيجية 2052.



وألزم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجهات صاحبة الولاية، بالمخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية حتى 2052، المعتمد فى ديسمبر 2012، وبإستراتيجية التنمية المستدامة حتى 2030، المعتمدة فى فبراير 2016.



وأضاف «سراج الدين»، أنه فور الحصول على الموافقة، سيتم إرسال الأراضى المتاحة للاستثمار، للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.



وأكد أن القرار الجمهورى من شأنه تحقيق التوافق والترابط بين مخططات جميع جهات الولاية على أراضى الدولة، وتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة التى وضعتها مصر، وتتولى متابعتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.



وكان لدى هيئة التنمية السياحية، خطة لطرح 16 مليون متر مربع من أراضيها، خلال العام المالى الجارى، بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد، ولائحته التنفيذية، إلا أن التعليمات الجديدة تطلبت الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى.



وتلتزم الجهات صاحبة الولاية، حال طلبت تخصيص أراضى أخرى، خارج إطار الخريطة، أن يكون ذلك فى إطار الرؤية الإستراتيجية المتكاملة، والمخطط الإستراتيجى المعتمد "قومى أو إقليمى أو محافظة"، وأن يكون فى إطار مشروع قومى، صادر بقرار من رئيس الجمهورية، أو من رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد مصادر تمويل أعمال التنمية التى ستتم على تلك الأراضى، وفى حال طلب التمويل من الموازنة العامة للدولة، تلتزم الجهة بالحصول على موافقة وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، قبل استصدار قرارات التخصيص، أو الولاية، وفى جميع الأحوال يجب عرض الطلب على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لاعتماده.