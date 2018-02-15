3 مليارات دولار تمويلات لمصر من التنمية الصينى

دولارات امريكى

❐ الممثل الرئيسى للبنك: محفظة المشروعات الحالية بالسوق



هاجر عمران



خصص بنك التنمية الصينى، تمويلات بقيمة 3 مليارات دولار، لعدة مشروعات بالسوق المصرية، خلال الفترة المقبلة، منها مليارى دولار للعاصمة الإدارية الجديدة، وأشار بِيان شِيوان، الممثل الرئيسى للبنك بالقاهرة، إلى أن أنه سيتم الإعلان عن نتائج المفاوضات مع الشركات، بشأن الاشتراطات التجارية، فور التوصل لاتفاق.



ويتولى البنك عادة، تمويل مشروعات تنفذها الشركات الصينية بالأسواق المختلفة حول العالم.



وقال فى تصريحات لـ«المال»، على هامش المؤتمر الذى نظمته الجمعية البريطانية للأعمال BEBA، أول أمس، الثلاثاء، تحت عنوان «الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والصين فى القارة الأفريقية بعد البريكسيت»، إن «التنمية الصينى» سيركز على مشروعات البنية التحتية، مشيرا إلى أن رجال الأعمال الصينين يرون فرصا كبيرة للاستثمار فى مشروع العاصمة الإدارية.



وأضاف أن القطاع الزراعى «الأجرو بيزنس»، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ستلقى اهتماما خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن قيمة محفظة المشروعات الجارية التى يمولها البنك فى مصر تبلغ 2.3 مليار دولار، بخلاف تمويلات لمشروعات بقيمة 2.6 مليار، تم تنفيذها السنوات الماضية.



من ناحية أخرى.. أشار شيوان إلى أن المفاوضات مع البنك المركزى المصرى، لاقتراض مليار دولار، لا تزال سارية، مرجعا السبب إلى أن الأخير يدرس بنود الاتفاق، وقال إن الأمر بيد «المركزى المصرى»، وفقا لتعبيره.



كان هان بينج، المستشار التجارى والاقتصادى بالسفارة الصينية بالقاهرة، قد قال لـ«المال»، فى نوفمبر الماضى، إن مفاوضات بنك التنمية الصينى مع البنك المركزى المصرى، لاقتراض مليار دولار، دخلت مراحلها النهائية، مضيفا أن الجانبين توصلا لاتفاق فى 2016 على تمويلات بنحو 900 مليون دولار.



ووقع البنك المركزى مع نظيره الصينى فى 2016، على اتفاق لمبادلة العملة بما يتراوح بين 2.6 و2.7 مليار دولار، تعادل 18 مليار يوان، لتقوية احتياطات مصر من العملة الأجنبية، إلى جانب مقابلة متطلبات صندوق النقد الدولى، فى إطار قرض بقيمة 12 مليار دولار، متفق عليه فى نوفمبر 2016.