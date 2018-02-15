الجارحى: تغطية طرح السندات الدولارية 3 مرات يعزز ثقة المستثمرين

عمرو الجارحى وزير المالية

مها أبوودن



باعت وزارة المالية، أمس، سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار ببورصة لوكسمبورج، وسط طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار، خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح، رغم تقلبات أسواق المال العالمية، مؤخرا، ما ترتب عليه ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى أعلى مستوى منذ 4 سنوات.



واعتبر عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الطرح شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصري، فى ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفا أنه الطرح قد تم تغطيته 3 مرات، وأوضح أن إصدار سندات دولارية، إلى جانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، والإجراءات الأخرى التى اتخذتها الدولة، سيسهم فى تغطية الفجوة التمويلية للعام المالى الحالى 2017/ 2018.



وبلغت قيمة الشريحة الأولي 1.25 مليار دولار، بأجل 5 سنوات، وعائد سنوى %5.58.، الثانية 1.25 مليار دولار، بأجل 10 سنوات، وعائد %6.59، فيما بلغ أجل الثالثة 30 عاماً، بقيمة 1.5 مليار دولار، وعائد %7.91.



وبدأت مصر تنفيذ برنامج إصلاح، مطلع العام المالى 2016 /2017، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على 3 سنوات، من صندوق النقد الدولى، وشملت الإجراءات الاقتصادية المنفذة حتى الأن، تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم، وزيادة أسعار الضريبة على القيمة المضافة.



وأعلن البنك المركزى، منذ أيام، ارتفاع حجم الدين الخارجى إلى 80.8 مليار دولار، نهاية سبتمبر الماضى، كما رفعت الحكومة تقديراتها لعجز الموازنة خلال العام الجارى، من 9 - %9.5، من إجمالى الناتج المحلى.



وقالت ريهام الدسوقى، الخبير الاقتصادى، إن طرح السندات الدولارية، جزء من عملية إدارة الدين العام، يستهدف استبدال الديون المحلية ذات التكلفة المرتفعة، بديون خارجية أقل تكلفة.