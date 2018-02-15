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سيـــاســة
وزير الخارجية التونسي يستقبل رئيس البرلمان البرتغالي
الخميس 15 فبراير 2018 04:26 ص
خميس الجهيناوي
أخر الأخبار
خميس الجهيناوي
وكالات:
استقبل وزير الشئون الخارجية التونسى خميس الجهيناوي، مساء الأربعاء، رئيس البرلمان البرتغالى "إدواردو فيرو رودريجز" الذى يقوم بزيارة رسمية إلى تونس.
ونوه الجهيناوى- حسبما أفاد بيان صدر عن وزارة الخارجية التونسية مساء أمس- خلال اللقاء بعمق علاقات الصداقة والتعاون بين تونس والبرتغال وتميزها، مؤكدا سعى بلاده إلى تعزيزها على جميع الأصعدة.
من جهته، أبرز رئيس البرلمان البرتغالى حرص بلاده على مواصلة دعم الجهود التى تبذلها تونس لإنجاح مسارها الانتقالي، مؤكدا قناعة بلاده بأهمية تطوير الدعم الأوروبى بما يتماشى مع تفرد تجربة تونس الديمقراطية وتميزها.
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