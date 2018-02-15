سول: واشنطن تعرب عن نيتها للحوار مع بيونج يانج

زعيم كوريا الشمالية

وكالات:



قال الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه إين إن الولايات المتحدة أعربت عن نيتها للحوار مع كوريا الشمالية.



وذكرت الإذاعة الكورية الجنوبية "كى بى إس"، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء فى مؤتمر صحفى مشترك عقده الرئيس الكورى مع نظيره اللاتفى ريمونس يونيس.





وقال مون إن الولايات المتحدة تنظر إيجابيا إلى الحوار بين الكوريتين، وطالب حكومة لاتفيا بمواصلة تقديم الدعم حتى يؤدى الحوار بين الكوريتين إلى حوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.



ومن جانبه قال رئيس لاتفيا إن أولمبياد بيونج تشانج أصبحت أولمبياد سلمية بفضل جهود الرئيس مون، ووصف زيارة المبعوثة الخاصة الكورية الشمالية "كيم يو جونج" إلى كوريا الجنوبية بأنها ذات أهمية خاصة، حيث تمثل رسالة من قبل كوريا الشمالية إلى العالم.





ومن ناحية أخرى، قال مصدر مسؤول فى مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية إن تصريحات مون جاءت نتيجة للتقارب فى المواقف بين الكوريتين والولايات المتحدة، نتيجة لأولمبياد بيونج تشانج وتطور الحوار بين الكوريتين.



وأعرب المصدر عن تفاؤل الحكومة الكورية الجنوبية بالحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة رغم أنها تنتظر موقفا منسقا من طرف الحكومة الأمريكية -بحسب الإذاعة.