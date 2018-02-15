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ثقافة وفنون
أمسية شعرية للطيار الخليجي بدار الأوبرا المصرية
الخميس 15 فبراير 2018 02:35 ص
دار الأوبرا
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دار الأوبرا
المال خاص
يحل مساء السبت السابع عشر من فبراير، الشاعر السعودي حسان بن علي الطيار، ضيفاً عزيزاً على مصر لإحياء أمسيته الشعرية "سرب أوطان" على مسرح دار الأوبرا المصرية، كأول شاعر خليجي يحيي أمسية شعرية بالشعر الفصيح بدار الأوبرا المصرية، يقدم خلالها ثمان عشرة قصيدة عربية بالشعر الفصيح، منها (أهيم بعشقي، وبلاد الحرمين الشريفين، ومصر الأمة، وأربعة الشموخ، وحضرة صاحبة القداسة، وداعش سنام الكفر) وغيرها من القصائد الوطنية والغزلية والوصفية.
وقد صرحت الدكتورة نيفين جميل رئيسة مؤسسة نبراس السلام للتنمية -الجهة المنظمة للحدث- أن الأمسية الشعرية تأتي إمتداداً لأعمال نبراس السلام المجتمعية والتي يأتي على رأسها تنمية العلاقات السعودية المصرية الثقافية بين البلدين الشقيقين، وتأكيداً على أهمية الحفاظ على اللغة العربية عامة والشعر العربي الأصيل خاصة، في ظل ما تواجهه لغتنا العربية من تغريب ومحاولات فرض الثقافات الغريبة على مجتمعاتنا، ونحن الأمة التي فضلها الله تعالى على بقية الأمم.
وأكدت الدكتورة نيفين أن الرعاية التي حظي بها هذا الحدث من لدن وزارة الثقافة المصرية ودار الأوبرا المصرية ومحافظة القاهرة ومجموعة أخرى منتقاة من الجهات الإعلامية والتجارية وغيرها، يأتي ذلك تأكيداً وإمتداداً للأعمال المجتمعية التي تقوم به هذه الجهات المرموقة. واسترسلت قائلة: "ستكون هذه الأمسية نقطة وضاءة في سماء شعرنا العربي لما عرفنا به شاعرنا حسان الطيار، شاعر العرب من خلال قصائده الشعرية وقدراته العالية في توظيف قواعد اللغة العربية والمحسنات البديعة من جناس وطباق وتورية وما شابهها وتطويعها في إبداع قصائدة التي تظل كل قصيدة حاملة في طياتها رسالة معينة يرسل بها شاعر العرب لمتلقيه.
من جهته أكد شاعر العرب، شاعر أمسية "سرب أوطان" أن وجوده بدار الأوبرا المصرية كأول شاعر خليجي يحيي أمسية شعرية بالشعر الفصيح، فذلك شرف عظيم من جهة ومسئولية عظيمة من جهة ثانية. واستطرد قائلاً: "إنه لمن المعروف والمشهود، بأن دار الأوبرا المصرية هي أرقى وأقدم مركز ثقافي في الشرق الأوسط وما يليه، وله أصوله وقواعده ونظامه وتنظيمه، ولا يصل للوقوف على منصته أحد بسهولة ويسر".
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