ترامب يدعو مجلس الشيوخ لتمرير مقترح لإصلاح قانون الهجرة

وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، دعمه لمقترح جمهورى لمشروع قانون جديد للهجرة إلى الولايات المتحدة، داعيًا أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين الجمهورى والديمقراطى لتمريره.





ودعا ترامب - فى بيان نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - مجلس الشيوخ الأمريكى على دعم مقترح السيناتور تشاك جراسلي، ومعارضة أى تشريع لا يعالج الأربعة أعمدة الرئيسية لسياسة الهجرة الأمريكية.





وأشارت الصحيفة إلى أن الأربعة جوانب التى تتضمنها سياسة الهجرة فى البيت الأبيض هي: حل دائم للمهاجرين الصغار المعروفين باسم "الحالمين"، وتشييد الجدار الحاجز بين أمريكا والمكسيك، وإلغاء نظام الهجرة العشوائية، وإصلاح نظام الهجرة بناء على أفراد العائلة المقيمين داخل الولايات المتحدة.





وذكرت الصحيفة أنه بعد إعلان ترامب، حذر مسؤولون فى البيت الأبيض من أى مقترحات أخرى لمعالجة سياسة الهجرة الأمريكية، لأنها قد تسفر عن تدفق ضخم فى الهجرة الشرعية وغير الشرعية، مضيفة أن مسؤولى البيت الأبيض أعلنوا معارضتهم أيضًا للمقترح الذى يدعمه السيناتور الجمهورى جون ماكين ويعالج قضية الحالمين لكنه لا يقترح أى تغييرات فى نظام الهجرة الشرعية.





وأوضحت الصحيفة أن جراسلى رئيس اللجنة القضائية فى مجلس الشيوخ تقدم بمقترحه، يوم الإثنين الماضي، لمعالجة حصول 8ر1 مليون مهاجر غير شرعى من الشباب على الجنسية الأمريكية مقابل حصول الحكومة على 25 مليار دولار لبناء الجدار الجنوبي.





ولفتت إلى أن مقترح جراسلى يحتاج 60 صوتًا لتمريره من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب، لكن التغييرات التى يقترحها على الهجرة بناء على أفراد العائلة لا يتوافق معها العديد من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين، وهو ما قد يعرقل تمريره.