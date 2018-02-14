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عقـــارات
صديق : انتهاء تطوير 75% من المناطق الخطرة نهاية العام
الأربعاء 14 فبراير 2018 09:18 م
العشوائيات
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العشوائيات
أحمد صبرى
قال خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إنهم سينتهون من تطوير 75% من العشوائيات الخطِرة وغير المخططة بنهاية العام الحالى، مؤكدًا أن الوزارة تخطط لإنهاء جميع تلك المناطق، الأعوام المقبلة.
وأشار، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج الطريق إلى الاتحادية على قناة on live، إلى أن المناطق الخطِرة يتراوح عدد ساكنيها بين 750 ومليون مواطن، فى حين أن المناطق العشوائية غير المخططة تحتوى على أعداد أكبر، مؤكدًا أن أكبر مشكلة تواجههم هي عدم القدرة على تطوير المناطق ذات الملكية الخاصة.
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