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اتصالات وتكنولوجيا
التعليم تجتمع مع أولياء أمور طلاب مدارس STEM
الأربعاء 14 فبراير 2018 07:53 م
وزارة التربية والتعليم
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وزارة التربية والتعليم
المال- خاص
اجتمع، اليوم، الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، بمديرى وطلاب وأولياء أمور ومجلس أمناء مدارس STEM، بحضور مستشارى تنمية مواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية، وياسر عبد العزيز مدير عام التعليم الثانوى بالوزارة؛ بهدف مناقشة مجموعة من آليات العمل بمدارس المتفوقين والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور؛ للوقوف على كل العقبات والمشكلات التى تواجه الطلاب، لمعرفة كيفية التغلب عليها واستعراض الحلول، سواء الحالية أو المؤجلة، لحين عرضها على الجهات المختصة.
وذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتذليل كل العقبات أمام الطلاب الدارسين بمدارس (STEM)، وهى المدارس المعنية بدراسة المواد العلمية المتخصصة فى العلوم والتكنولوجيا؛ لدعم البحث العلمى فى الدولة وتطويره، وأيضًا تخريج طالب متخصص علميًّا، متطور تكنولوجيًّا يواكب عجلة التحضر والتطور العالمى السريع.
رحب حجازى بالحاضرين فى بداية الاجتماع مؤكدًا أن مدارس STEM من النماذج المتميزة فى منظومة التعليم المصرى، واستمع إلى الطلاب وتم طرح مشكلاتهم واستفساراتهم، وأيضًا إلى أولياء الأمور ومديرى المدارس ومجلس الأمناء، مشيرًا إلى أن هناك مشكلات يمكن حلها عن طريق الوزارة، ومشكلات تخص جهات أخرى تُعرض عليها لإيجاد الحل لها، منها وزارة التعليم العالى بصفتها جهة الاختصاص فيما يخص الالتحاق بالجامعة، مؤكدًا أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى سيتواصل شخصيًّا مع وزير التعليم العالى فى هذا الشأن.
وأضاف حجازى أنه سيتم إرسال نماذج لمفردات اختبارية من مديرى تنمية المواد المعنية، لوحدة مدارس المتفوقين فى العلوم والرياضيات؛ لتوزيعها على المدارس، مطلع الأسبوع المقبل، وأيضًا تزويد الطلاب بنواتج التعلم التراكمية.
فى سياق متصل وعد حجازى، فى نهاية الاجتماع، الحاضرين بمراجعة اللائحة التنفيذية الخاصة بمدارس STEM، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع شهرى مع القائمين على المدارس والطلاب؛ لتسهيل التواصل وحل العقبات.
وزارة التربية والتعليم
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