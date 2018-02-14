إطلاق نار خارج مقر وكالة الأمن القومي الأمريكية

بي بي سي









أفادت تقارير أمريكية بأن شخصًا واحدًا على الأقل أصيب بجروح جراء إطلاق نار، خارج مقر وكالة الأمن القومي، في ولاية ميريلاند الأمريكية.





وتم القبض على مشتبه به فى الحادث خارج الوكالة الامريكية، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.





وأفادت الأنباء بأن إطلاق النار وقع عندما توقفت سيارة دفع رباعي سوداء عند مدخل المرفق في فورت ميد.





ونقلت تقارير عن متحدث باسم وكالة الأمن الوطنى قوله إن الوضع تحت السيطرة.





كانت تقارير سابقة قد أفادت بإصابة ثلاثة أشخاص على الأقل.





وأظهرت صور عرضتها شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأمريكية، ما يبدو أنه ثقوب بفعل الرصاص في الزجاج الأمامي للسيارة.



