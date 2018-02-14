شهادة أمان.. النسخة المعدلة من حساب مواطن

البند
حساب مواطن
شهادة أمان
الهدف من المنتج
إدماج الفئات المهمشة والعمالة الموسمية في المنظومة المالية والتأمينية
الجهة المصدرة
هيئة البريد بالتعاون مع إحدى شركات التأمين
بنوك "الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي" مع شركة مصر للتأمين
الفئات المستهدفة
العمال والفئات الدنيا من غير المتعاملين مع البنوك أو لديهم تأمينات من سن 18-59
القيمة
حساب بقيمة 50 جنيه شهريًا
شهادة ثلاثية قيمتها 500 جنيه بحد أقصى 2500 جنيه تجدد تلقائيًا
شروطها
يستفيد العميل من المميزات بعد مرور 6 أشهر على فتح الحساب
لا يجوز استرداد الشهادة أو الاستفادة من المميزات قبل مرور 6 أشهر وفي حالة الاسترداد تسقط المزايا التأمينية للعميل
نظام الاستثمار
يتم استثمار 39 جنيه بعائد يومي مميز و11 جنيه مبلغ تأمين
تحقق الشهادة عائد دروي لم يحدد بعد وقسط تأمين يتراوح بين 4-20 جنيه حسب قيمة الشهادة تخصم من الفوائد المقررة
مميزات التأمين
يحصل العميل على معاش شهري بعد بلوغ الـ60 أول 20 ألف جنيه للورثة في حالة الوفاة الطبيعية
يحصل المواطن على معاش شهري أو مبلغ يتراوح بين 10 – 50 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية أول 50 – 250 ألف في حالة الوفاة بحادثة