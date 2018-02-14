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بنـــوك

شهادة أمان.. النسخة المعدلة من حساب مواطن

وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات

كتب- سيد بدر:

أعلنت وزارة الاتصالات بقيادة خالد نجم، وعصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، إطلاق "حساب المواطن"، في العشرين من يونيو 2015 في عهد رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، مستهدفين منه الفئات المهمشة، والأقل دخلا غير المتمتعين بالخدمات المالية والتأمينية وكذلك العمالة الموسمية.

وأعلن وزير الاتصالات خالد نجم، حينها أن المشروع يستهدف جذب نحو 11.3 مليون مواطن، و9 ملايين مواطن من الرجال، و2.3 مليون مواطن من السيدات يعملون باليومية، وفقًا لدراسات أجريت قبل إطلاق المشروع، مؤكدًا أن المشروع صمم خصيصًا لهذه الفئة.

توقعت هيئة البريد نجاحا غير مسبوق للمشروع، خاصة في ظل قدرتها على الوصول لكل مناطق الجمهورية عبر فروعها الـ4000، ونظرًا للثقة التي تتمتع بها من قبل عملائها، حيث يصل عدد عملاء صندوق التوفير نحو 35 مليون مواطن.

وبعد مرور عام تقريبًا على إصدار المنتج الجديد والذي كان من المقرر أن يحدث طفرة فى إيداعات وأعمال هيئة البريد، كما يعزز من دورها في تحقيق الشمول المالي، لم يحدث "حساب مواطن" تأثير يذكر ولم يجذب سوى 10 آلاف اشتراك، وفقًا لتصريحات مسئولي الهيئة حينها، ولم يكتب له النجاح.

وخلال هذه الفترة أثيرت أنباء حول خلافات بين البنك المركزي والهيئة القومية للبريد، نظرًا لرغبتها في التوسع في إصدار الخدمات المالية وتوسيع قاعدة عملائها، وهو ما اعتبره البنك المركزي تدخلا في عمل القطاع المصرفي، لكن وزير الاتصالات حينها، خالد نجم، أكد أن هناك تنسيقًا كاملا بين البنك المركزي وهيئة البريد ولا يوجد خلاف بين الجهتين، كما أن الهيئة تطبق تعليمات البنك المركزي لتأمين أعمالها رغم عدم تبعيتها له.

وبناءً على طلب من البنك المركزي، وافقت هيئة البريد خلال عام 2014، على تعيين نضال عصر، الذي كان يشغل نائب المحافظ حينها، كعضو ممثل عن البنك المركزي في مجلس الإدارة للتنسيق بين الجانبين، ويشغل منصبه حاليًا رامي أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق.

وخلال الأيام الماضية وجه الرئيس السيسي بإنشاء نظام جديد للتأمين على العمالة اليومية، وقال المتحدث باسم الرئاسة، السفير بسام راضي، فى بيان، أنه من المقرر أن يتضمن نظام التأمين الجديد شهادة تأمين على الحياة بفئات تتراوح بين ٥٠٠ و٢٥٠٠ جنيه، تُسدد مرة واحدة وتُستحق قيمتها فى حالات الوفاة الطبيعية أو فى حادث، بمقدار يتراوح بين ٥٠ ألفا و٢٥٠ ألف جنيه أو بمنح معاش شهرى لمدة ما بين ٥ و١٠ سنوات، بمقدار يتراوح بين ١٠٠٠ و3 آلاف جنيه.

ووفقًا للتصريحات الصادرة عن مسئولي البنوك وشركات التأمين، فإن شهادة "أمان" الجديدة تستهدف توفير تغطية تأمينية وإدماج للفئات الأقل دخلا والعمالة الموسمية، ومن المقرر أن يتولى القطاع المصرفي "الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي"، بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة .

ورغم أن الشهادة الجديدة، والتي من المقرر الكشف عن تفاصيلها في مؤتمر صحفي قريب، مطروحة بنفس مواصفات حساب مواطن تقريبًا، إلا أنها تتمتع بمميزات إضافية أهمها ارتفاع المبلغ التأميني المستحق عند الوفاة أو العجز، وتوفير معاش شهري بقيمة تتراوح بين 1000-3000 جنيه، وكذلك الفائدة المرتفعة التي يوفرها القطاع المصرفي.

أشرف نجم، وزير الاتصالات الأسبق، قال في تصريحات لـ"المال" إن حساب مواطن الذي أطلقته الهيئة القومية للبريد لم يكتب له النجاح لسببين أساسيين هما، انخفاض حجم الدعاية التي خصصتها الهيئة للمنتج الجديد، بجانب عدم توافر التدريب الكافي لدى موظفي الهيئة لإقناع العملاء به .
وتابع "لو تم إصدار شهادة بالفعل بنفس مواصفات حساب مواطن، فإنها ستحقق أثرًا إيجابيًا في دمج الفئات المهمشة وتحقيق الشمول المالي"، موضحًا أن حساب مواطن كان يستهدف جذب 11 مليون مواطن من المهمشين.

أبرز مواصفات "حساب مواطن" و"شهادة أمان"

البند

حساب مواطن

شهادة أمان

الهدف من المنتج

إدماج الفئات المهمشة والعمالة الموسمية في المنظومة المالية والتأمينية

إدماج الفئات المهمشة والعمالة الموسمية في المنظومة المالية والتأمينية

الجهة المصدرة

هيئة البريد بالتعاون مع إحدى شركات التأمين

بنوك "الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي" مع شركة مصر للتأمين

الفئات المستهدفة

العمال والفئات الدنيا من غير المتعاملين مع البنوك أو لديهم تأمينات من سن 18-59

العمال والفئات الدنيا من غير المتعاملين مع البنوك أو لديهم تأمينات من سن 18-59

القيمة

حساب بقيمة 50 جنيه شهريًا

شهادة ثلاثية قيمتها 500 جنيه بحد أقصى 2500 جنيه تجدد تلقائيًا

شروطها

يستفيد العميل من المميزات بعد مرور 6 أشهر على فتح الحساب

لا يجوز استرداد الشهادة أو الاستفادة من المميزات قبل مرور 6 أشهر وفي حالة الاسترداد تسقط المزايا التأمينية للعميل

نظام الاستثمار

يتم استثمار 39 جنيه بعائد يومي مميز و11 جنيه مبلغ تأمين

تحقق الشهادة عائد دروي لم يحدد بعد وقسط تأمين يتراوح بين 4-20 جنيه حسب قيمة الشهادة تخصم من الفوائد المقررة

مميزات التأمين

يحصل العميل على معاش شهري بعد بلوغ الـ60 أول 20 ألف جنيه للورثة في حالة الوفاة الطبيعية

يحصل المواطن على معاش شهري أو مبلغ يتراوح بين 10 – 50 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية أول 50 – 250 ألف في حالة الوفاة بحادثة


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