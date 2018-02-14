شهادة أمان.. النسخة المعدلة من حساب مواطن

العمال والفئات الدنيا من غير المتعاملين مع البنوك أو لديهم تأمينات من سن 18-59

العمال والفئات الدنيا من غير المتعاملين مع البنوك أو لديهم تأمينات من سن 18-59

لا يجوز استرداد الشهادة أو الاستفادة من المميزات قبل مرور 6 أشهر وفي حالة الاسترداد تسقط المزايا التأمينية للعميل

يستفيد العميل من المميزات بعد مرور 6 أشهر على فتح الحساب

تحقق الشهادة عائد دروي لم يحدد بعد وقسط تأمين يتراوح بين 4-20 جنيه حسب قيمة الشهادة تخصم من الفوائد المقررة

يتم استثمار 39 جنيه بعائد يومي مميز و11 جنيه مبلغ تأمين

مميزات التأمين

يحصل العميل على معاش شهري بعد بلوغ الـ60 أول 20 ألف جنيه للورثة في حالة الوفاة الطبيعية